Papa 14. Leo, Mattia Ahmet’in Babasıyla Bir Araya Geldi: “Mutluluktan Ağladım, Ahmet Bunu da Yaptı”

Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası, İtalyan şef Andrea Minguzzi, Papa ile İstanbul’daki Saint Esprit Katedrali Misafirhanesi’nde bir araya geldi. Duygusal geçen görüşmenin ardından açıklama yapan Minguzzi, oğlunun anısının barışa ilham vermesi için dua istediğini söyledi.

GÖRÜ ŞME SAİNT ESPRİT KATEDRALİ MİSAFİRHANESİ’NDE GER ÇEKLE ŞTİ

Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyaretinin son gününde gerçekleşen buluşma sabah saatlerinde yapıldı. Papa, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin acısını paylaşmak ve taziye dileklerini iletmek üzere Andrea Minguzzi’yi özel olarak kabul etti.

İtalyan şef, görüşme sırasında Papa’dan aileleri için dua talep ettiğini ve oğlunun hatırasının barışa hizmet etmesini dilediğini belirtti.

“AHMET PAPA İLE BİZİ YİNE BULUŞTURDU”

Görüşmenin ardından açıklama yapan baba Andrea Minguzzi, Papa ile bir araya gelmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Mattia Ahmet için geldim. Ahmet bunu da yaptı, Papa ile beni Ahmet görüştürdü. Kendilerinden oğlumuz Mattia Ahmet’i ve ailemizi kutsamasını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermesi en büyük arzumuz.”

“KARDE ŞLİK MİSYONUMUZ İ Ç İN DUA ETMESİNİ RİCA ETTİM”

Andrea Minguzzi, Papa’ya yalnızca oğlunu değil, yürüttükleri barış ve kardeşlik çalışmalarını da anlattığını söyledi. Açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Papa hazretlerine yaptığımız kardeşlik misyonundan bahsettim. İnananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini, Mattia Ahmet’in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü söyledim. Bizim için dua etmesini rica ettim. Çünkü bu, alabileceğimiz en büyük destek.”

Minguzzi, görüşmenin gerçekleşmesinin kendisi için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu vurguladı:

“İki hafta önce Papa’ya mektup yazmıştım. Bugün bizi kabul etti. Hayatımın en büyük hayallerinden biri gerçekleşmiş oldu.”

