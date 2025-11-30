Borcu Olan Milyonlara Tarihi Fırsat! Devletten 350 Bin TL’ye Kadar Büyük Destek

Devlet, kredi ve kredi kartı borçları altında ezilen milyonlarca vatandaş için tarihi bir adım attı. TBMM’den geçen düzenleme ile 350 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi sağlanacak; yüksek faizli borçlar tek kalemde toplanarak düşük faiz ve uzun vadeyle yapılandırılacak.
Türkiye’de kredi kartı ve bireysel kredi borcu altında ezilen milyonlarca kişi için beklenen gelişme gerçekleşti. TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile vatandaşlara, dağınık ve yüksek faizli borçlarını tek bir kalemde toparlama imkânı sunan kapsamlı bir destek paketi geliyor. Devlet güvencesiyle sağlanacak borç kapatma kredisi, 350 bin TL’ye kadar finansman sağlayarak hane bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor.
Yeni düzenleme kapsamında hazırlanan “Finansal Rahatlama Paketi”, özellikle kredi kartı faizi ve tüketici kredileri nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlara nefes aldıracak. Pakete göre:
Yüksek faizli dağınık borçlar tek kredide toplanacak
Ödeme vadeleri uzayacak
Faiz oranları önemli ölçüde düşecek
Aylık taksitler daha düzenli ve öngörülebilir hale gelecek
Ekonomistler, uygulamanın hem bireysel mali dengeleri toparlayacağını hem de iç piyasada bir “stabilizasyon etkisi” yaratacağını belirtiyor.
Düzenlemenin uygulama ayağında Ziraat Bankası bulunuyor. Vatandaşlar:
Şubeden
İnternet bankacılığı üzerinden
Mobil bankacılıktan
başvuru yapabilecek. Onaylanan krediler ise dakikalar içinde hesaplara aktarılacak.
Bankacılık uzmanları, özellikle faiz yükü büyüyen vatandaşlar için hız faktörünün kritik olduğunun altını çiziyor.
Yeni borç yapılandırma paketinin ekonominin geneline olumlu yansıması öngörülüyor. Yetkililere göre düzenleme ile:
Bireysel temerrütlerin azalması
Hane ekonomilerinin kontrol altına alınması
Tüketimin dengelenmesi
Finansal istikrarın güçlenmesi
hedefleniyor.
Uzmanlar, “Bu paket hem vatandaş hem de ekonomi için ciddi bir rahatlama adımı olacak.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
