Anasayfa » Ekonomi » Borcu Olan Milyonlara Tarihi Fırsat! Devletten 350 Bin TL’ye Kadar Büyük Destek

Borcu Olan Milyonlara Tarihi Fırsat! Devletten 350 Bin TL’ye Kadar Büyük Destek

Yayınlanma:
Güncellenme:
Ayse Kara Yönetici
Borcu Olan Milyonlara Tarihi Fırsat! Devletten 350 Bin TL’ye Kadar Büyük Destek

Devlet, kredi ve kredi kartı borçları altında ezilen milyonlarca vatandaş için tarihi bir adım attı. TBMM’den geçen düzenleme ile 350 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi sağlanacak; yüksek faizli borçlar tek kalemde toplanarak düşük faiz ve uzun vadeyle yapılandırılacak.

Türkiye’de kredi kartı ve bireysel kredi borcu altında ezilen milyonlarca kişi için beklenen gelişme gerçekleşti. TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile vatandaşlara, dağınık ve yüksek faizli borçlarını tek bir kalemde toparlama imkânı sunan kapsamlı bir destek paketi geliyor. Devlet güvencesiyle sağlanacak borç kapatma kredisi, 350 bin TL’ye kadar finansman sağlayarak hane bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor.

BORÇLULARA YENİ SAYFA AÇACAK DÜZENLEME

Yeni düzenleme kapsamında hazırlanan “Finansal Rahatlama Paketi”, özellikle kredi kartı faizi ve tüketici kredileri nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlara nefes aldıracak. Pakete göre:

Yüksek faizli dağınık borçlar tek kredide toplanacak

Ödeme vadeleri uzayacak

Faiz oranları önemli ölçüde düşecek

Aylık taksitler daha düzenli ve öngörülebilir hale gelecek

Ekonomistler, uygulamanın hem bireysel mali dengeleri toparlayacağını hem de iç piyasada bir “stabilizasyon etkisi” yaratacağını belirtiyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURULARI ALIYOR

Düzenlemenin uygulama ayağında Ziraat Bankası bulunuyor. Vatandaşlar:

Şubeden

İnternet bankacılığı üzerinden

Mobil bankacılıktan

başvuru yapabilecek. Onaylanan krediler ise dakikalar içinde hesaplara aktarılacak.

Bankacılık uzmanları, özellikle faiz yükü büyüyen vatandaşlar için hız faktörünün kritik olduğunun altını çiziyor.

EKONOMİYE CAN SUYU ETKİSİ BEKLENİYOR

Yeni borç yapılandırma paketinin ekonominin geneline olumlu yansıması öngörülüyor. Yetkililere göre düzenleme ile:

Bireysel temerrütlerin azalması

Hane ekonomilerinin kontrol altına alınması

Tüketimin dengelenmesi

Finansal istikrarın güçlenmesi

hedefleniyor.

Uzmanlar, “Bu paket hem vatandaş hem de ekonomi için ciddi bir rahatlama adımı olacak.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

