Derbi Öncesi Moral Dopingi! Galatasaray’da Üç Yıldızdan Okan Buruk’u Rahatlatan Mesaj

Osimhen, Yunus ve Lemina’dan fedakârlık sinyali: “Risk varsa bu maç için alacağız”
Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığının ardından tüm konsantrasyonunu Kadıköy’deki kritik derbiye çeviren Galatasaray’da, sakat oyunculardan gelen olumlu geri dönüşler teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürdü. Hafta boyunca durumu belirsiz olan üç yıldız—Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina—dev maç öncesi sahaya çıkmak için adeta seferber oldu. Oyuncuların “gerekirse risk alırız” mesajları, sarı-kırmızılı cephede havayı bir anda değiştirdi.
Kasık fıtığı ameliyatı sonrası normalde bir hafta daha dinlenmesi beklenen Yunus Akgün, teknik ekibe derbide oynamak istediğini iletti. Takımla çalışmalara katılan milli oyuncunun “Bu maç için fedakârlık yapmaya hazırım” sözleri dikkat çekti.
Okan Buruk’un görev vermesi hâlinde Yunus’un sağ kanatta başlayacağı, Barış Alper’in ise yeniden sağ beke çekileceği öğrenildi.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de derbi için hazır olduğunu belirterek teknik ekibe güven verdi.
Geçen sezon yaşadığı derbi atmosferini hatırlatan Nijeryalı forvetin, “Fenerbahçe maçlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bu kulüp bu tip büyük karşılaşmalar için beni transfer etti. Gerekirse risk alırım, yüzde yüzümle sahada olurum” dediği aktarıldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mario Lemina’nın da tedavisinde önemli aşama kaydedildi. Orta saha oyuncusunun “Görev verilirse oynayabilirim” mesajı, derbi planlamasını rahatlatan diğer gelişme oldu.
Hafta boyunca sakat raporları nedeniyle kadro planlamasında sıkıntı yaşayan Okan Buruk’un, üç oyuncudan gelen olumlu haber sonrası daha özgüvenli bir şekilde derbi hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
Galatasaray’da tüm gözler şimdi, bu üç ismin maç saatindeki durumunda olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
