SON GÜN! Migros’ta 5 L Ayçiçek yağı fiyatlarına damping

Migros, 29–30 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Müthiş Cuma kampanyasında ayçiçek yağında dikkat çekici bir indirime imza attı. 5 litrelik Migros Ayçiçek Yağı, iki gün boyunca 349,95 TL’den satışa sunuluyor.

Migros’un yılın en çok beklenen indirim dönemlerinden biri olan Müthiş Cuma kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Market reyonlarında fiyatların hızla yükseldiği bir dönemde tüketicilerin en çok takip ettiği ürünlerden biri olan ayçiçek yağı, kampanyanın en çarpıcı fırsatlarından biri olarak öne çıktı. 29–30 Kasım’da geçerli indirime göre Migros Ayçiçek Yağı 5 Litre, sadece 349,95 TL’den Migros mağazalarında ve Migros uygulamasında satışa sunuluyor.

MİGROS AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE YALNIZCA 349,95 TL

Migros’un kendi markalı ayçiçek yağı, iki gün boyunca özel fiyatla tüketicilere ulaşıyor. Stok adedi 300 bin olarak belirtilen ürün için kampanya hem mağazalarda hem de Migros Sanal Market ve Migros uygulamasında geçerli olacak.

KAMPANYANIN AYRINTILARI

Ürün: Migros Ayçiçek Yağı 5 L (Köşeli Pet)

Fiyat: 349,95 TL

Tarih: 29–30 Kasım

Geçerli Olduğu Kanallar: Migros mağazaları, Migros uygulaması, Sanal Market

Stok Adedi: 300.000 adet

Kampanya Koşulu: Ürün fiyatı yalnızca belirtilen tarihlerde geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır.

TÜKETİCİDEN YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Artan market maliyetleri nedeniyle temel gıda ürünlerinde indirimler tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Müthiş Cuma kapsamında sunulan ayçiçek yağı indiriminin, özellikle toplu alışveriş yapan aileler tarafından yoğun talep görmesi bekleniyor.

Kaynak: Migros.com.tr