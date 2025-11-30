Van’da otomobil baraja yuvarlandı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi için arama sürüyor

Zernek Baraj Gölü’ne düşen araçta bulunan üç kişiden ikisi ölü bulundu; ekipler kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor

Van-Hakkari kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük bir felakete dönüştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlanırken araçta bulunan üç kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler kayıp bir kişiyi bulmak için arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOB İL BARAJA D Ü ŞT Ü

Kaza, Van-Hakkari kara yolunun yaklaşık 45. kilometresinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında savrularak baraj gölüne uçtu. Araçta üç kişinin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

AFAD, UMKE VE JANDARMA BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı arama kurtarma timleri, baraj çevresinde ve suyun içinde koordineli şekilde çalışma başlattı.

Yapılan ilk aramalarda iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, araçtaki üçüncü kişiye ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARAMA ÇALI ŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, su seviyesinin yüksekliği ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirtti. Arama-kurtarma faaliyetlerinin gün boyunca genişletilerek devam edeceği öğrenildi.

