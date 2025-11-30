Van’da otomobil baraja yuvarlandı! 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi için arama sürüyor

Zernek Baraj Gölü’ne düşen araçta bulunan üç kişiden ikisi ölü bulundu; ekipler kayıp kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor
Van-Hakkari kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük bir felakete dönüştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlanırken araçta bulunan üç kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler kayıp bir kişiyi bulmak için arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Kaza, Van-Hakkari kara yolunun yaklaşık 45. kilometresinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında savrularak baraj gölüne uçtu. Araçta üç kişinin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı arama kurtarma timleri, baraj çevresinde ve suyun içinde koordineli şekilde çalışma başlattı.
Yapılan ilk aramalarda iki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, araçtaki üçüncü kişiye ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, su seviyesinin yüksekliği ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirtti. Arama-kurtarma faaliyetlerinin gün boyunca genişletilerek devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava […]
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme […]
Cizre’de aynı pizzayı yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Türkiye genelinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Şırnak’ın Cizre ilçesinde eklendi. İddiaya göre bir kafede pizza yiyen dört kişi kısa süre içinde rahatsızlanarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye ulaşmasının ardından […]