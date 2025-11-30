Borç anlaşmazlığı faciaya dönüyordu! Yanlış binayı kundakladı, tutuklandı

100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi

İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen zanlı, binayı yanlışlıkla yaktığını itiraf etti.

G ÜVENL İK KAMERASINA YANSIDI

14 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde çıkan yangın, daire sakinleri tarafından fark edilerek büyümeden kontrol altına alındı. Yangının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin otomobille binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra elindeki tutuşturulmuş kartonla girişteki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdiği ve hızla kaçtığı görüldü.

“BORÇLUNUN EV İ SANDIM” SAVUNMASI

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kimliği belirlenen Y.Y. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı apartmanı bu kişinin evi sanarak ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE G ÖNDER İLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi