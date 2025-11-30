Endonezya’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Sel ve toprak kaymalarında 303 kişi hayatını kaybetti

Sumatra Adası’nda etkili olan aşırı yağışlar yüz binlerce kişiyi etkiledi; 279 kişi kayıp, 80 bin kişi tahliye edildi

Endonezya’da günlerdir süren yoğun yağışlar, ülkenin kuzey bölgelerini ağır bir felaketin içine sürükledi. Sumatra Adası’nda meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı 303’e yükseldi. Yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu, bölgedeki tahliye çalışmalarının zorlu arazi ve kötü hava koşulları sebebiyle güçlükle yürütüldüğünü açıkladı.

AFET B ÖLGES İNDEN ACI BİLAN ÇO

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların tetiklediği sel ve heyelanlarda 303 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kayıp sayısının 279’a ulaştığını belirten yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin hem karadan hem de havadan çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

80 B İN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet nedeniyle en ağır hasarın Sumatra Adası’nın kuzeyinde yaşandığı belirtilirken, sel tehlikesi altındaki bölgelerden yaklaşık 80 bin kişinin güvenli alanlara taşındığı duyuruldu.

Yerleşim alanlarının birçoğunun çamur ve su altında kaldığı, bazı köylerle ulaşımın tamamen kesildiği bildirildi.

ÇALI ŞMALAR ZORLUKLA İLERLİYOR

Yetkililer, bölgede yolların hasar görmesi, heyelan riskinin devam etmesi ve yağışların sürmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının oldukça güç şartlar altında yürütüldüğünü vurguladı.

Ekiplerin, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

