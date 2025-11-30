Erken Teşhis İçin Anahtar: Göz Dibi Muayenesine Dikkat!

Prof. Dr. Samuray Tuncer: “Göz, vücuttaki hastalıkların sinyalini en önce veren organlardan biridir”

Vücudun en hassas bölgelerinden biri olan gözler, yalnızca görme kusurlarını değil, aynı zamanda birçok ciddi hastalığın da erken işaretlerini barındırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Samuray Tuncer, oküler onkoloji sayesinde gözde tespit edilen lezyonların hem göz sağlığı hem de sistemik hastalıklar açısından önemli ipuçları sunduğunu belirterek düzenli göz dibi muayenesinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.

OK ÜLER ONKOLOJ İ HANGİ HASTALIKLARI ORTAYA ÇIKARIYOR?

Prof. Dr. Tuncer, göz ve göz çevresinde oluşan tümörlerin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen oküler onkolojinin son yıllarda büyük önem kazandığını ifade etti.

Melanom, hemanjiom, lenfanjiom ve kötü huylu orbita tümörü rabdomiyosarkom gibi hastalıkların, erken teşhisle başarıyla tedavi edilebildiğini söyleyen Tuncer, “Doğru zamanda müdahale edildiğinde riskler azaltılabiliyor ve hastalar çok daha hızlı iyileşebiliyor” dedi.

D ÜZENL İ KONTROL NEDEN BU KADAR ÖNEML İ?

Göz muayenelerinin yalnızca miyop veya hipermetrop gibi kırma kusurlarıyla sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Tuncer, bazı ciddi hastalıkların ilk belirtilerinin göz dibi muayenelerinde ortaya çıkabildiğini söyledi.

“Hastaların fark etmediği birçok rahatsızlık, detaylı bir göz muayenesiyle saptanabiliyor. Bu nedenle görme seviyesindeki değişikliklerin ve göz çevresindeki tüm farklılıkların düzenli olarak takip edilmesi gerekir” diye konuştu.

BEBEKLERDE G ÖZ D İBİ MUAYENESİ HAYATİ ÖNEM TA ŞIYOR

Bebeklerin 2–3 yaşına kadar şikâyetlerini ifade edemediğini hatırlatan Prof. Dr. Tuncer, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu:

“Bebeklerde göz hareketleri, kaymalar ve göz dibindeki bulgular mutlaka erken dönemde kontrol edilmelidir. ‘Kedi gözü’ şeklinde beyaz parlama, şaşılık ve ışığa karşı aşırı duyarlılık acilen değerlendirilmesi gereken bulgulardır.”

Sağlık personelinin aileleri bilinçlendirmesinin de çocukların sağlık takibinde kritik önem taşıdığını söyledi.

UZMAN UYARIYOR: BEYAZ PARLAMA VARSA VAK İT KAYBETMEYİN

Göz bebeğinde beyazlık veya şaşılık şikâyetiyle başvuran küçük yaş grubu hastalarında ciddi risklerin olabileceğini vurgulayan Tuncer, özellikle 1 yaş altındaki bebeklerde bu belirtilerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti:

“Bu bulgular görüldüğünde ailelerin vakit kaybetmeden göz hekimine başvurması gerekiyor. Tedavideki gelişmeler sayesinde ülkemizde önemli başarı oranlarına ulaşılıyor.”

ÇOCUKLUK ÇA ĞI T ÜMÖRÜNDE ERKEN TE ŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Prof. Dr. Tuncer, çocukluk çağının en sık görülen göz içi kanseri olan Retinoblastom hakkında da önemli bilgiler verdi:

Çocukluk ça ğı kanserlerinin yaklaşık %4’ ünü olu şturuyor.

Her 20 bin doğumda bir g örülüyor.

bir g Olgular ın b üyük bölümü 3 ya ş altında ortaya ç ıkıyor.

Ortalama tanı yaşı 18 ay.

Erken tanının tedavi başarısını ciddi şekilde artırdığını söyleyen Tuncer, “Sağkalım oranları her geçen yıl daha iyi hale geldi. Gözün korunması ve hastalığın tamamen tedavi edilmesi mümkün olabiliyor” dedi.

