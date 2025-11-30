Erken Teşhis İçin Anahtar: Göz Dibi Muayenesine Dikkat!

Prof. Dr. Samuray Tuncer: “Göz, vücuttaki hastalıkların sinyalini en önce veren organlardan biridir”
Vücudun en hassas bölgelerinden biri olan gözler, yalnızca görme kusurlarını değil, aynı zamanda birçok ciddi hastalığın da erken işaretlerini barındırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Samuray Tuncer, oküler onkoloji sayesinde gözde tespit edilen lezyonların hem göz sağlığı hem de sistemik hastalıklar açısından önemli ipuçları sunduğunu belirterek düzenli göz dibi muayenesinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguladı.
Prof. Dr. Tuncer, göz ve göz çevresinde oluşan tümörlerin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen oküler onkolojinin son yıllarda büyük önem kazandığını ifade etti.
Melanom, hemanjiom, lenfanjiom ve kötü huylu orbita tümörü rabdomiyosarkom gibi hastalıkların, erken teşhisle başarıyla tedavi edilebildiğini söyleyen Tuncer, “Doğru zamanda müdahale edildiğinde riskler azaltılabiliyor ve hastalar çok daha hızlı iyileşebiliyor” dedi.
Göz muayenelerinin yalnızca miyop veya hipermetrop gibi kırma kusurlarıyla sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Tuncer, bazı ciddi hastalıkların ilk belirtilerinin göz dibi muayenelerinde ortaya çıkabildiğini söyledi.
“Hastaların fark etmediği birçok rahatsızlık, detaylı bir göz muayenesiyle saptanabiliyor. Bu nedenle görme seviyesindeki değişikliklerin ve göz çevresindeki tüm farklılıkların düzenli olarak takip edilmesi gerekir” diye konuştu.
Bebeklerin 2–3 yaşına kadar şikâyetlerini ifade edemediğini hatırlatan Prof. Dr. Tuncer, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu:
“Bebeklerde göz hareketleri, kaymalar ve göz dibindeki bulgular mutlaka erken dönemde kontrol edilmelidir. ‘Kedi gözü’ şeklinde beyaz parlama, şaşılık ve ışığa karşı aşırı duyarlılık acilen değerlendirilmesi gereken bulgulardır.”
Sağlık personelinin aileleri bilinçlendirmesinin de çocukların sağlık takibinde kritik önem taşıdığını söyledi.
Göz bebeğinde beyazlık veya şaşılık şikâyetiyle başvuran küçük yaş grubu hastalarında ciddi risklerin olabileceğini vurgulayan Tuncer, özellikle 1 yaş altındaki bebeklerde bu belirtilerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti:
“Bu bulgular görüldüğünde ailelerin vakit kaybetmeden göz hekimine başvurması gerekiyor. Tedavideki gelişmeler sayesinde ülkemizde önemli başarı oranlarına ulaşılıyor.”
Prof. Dr. Tuncer, çocukluk çağının en sık görülen göz içi kanseri olan Retinoblastom hakkında da önemli bilgiler verdi:
Erken tanının tedavi başarısını ciddi şekilde artırdığını söyleyen Tuncer, “Sağkalım oranları her geçen yıl daha iyi hale geldi. Gözün korunması ve hastalığın tamamen tedavi edilmesi mümkün olabiliyor” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
