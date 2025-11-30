Hopa’da Alevler Büyüyor: Ziraat Alanındaki Yangın Ormanı Tehdit Ediyor

Rüzgârın etkisiyle büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor

Artvin’in Hopa ilçesinde bir ziraat alanında başlayan yangın, etkili rüzgârın da katkısıyla kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormanlık bölgeye sıçradı. Yoğun duman nedeniyle çevrede paniğe yol açan yangına, bölgedeki ekipler anında müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

ALEVLER R ÜZGÂRLA ORMANA İLERLEDİ

Hopa’ya bağlı Başoba köyünde öğle saatlerinde başlayan yangının, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana ulaştığı bildirildi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevre köylerden de dumanların görüldüğü ve endişenin arttığı belirtildi.

EKİPLER SAHADA: M ÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Olayın ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiyesi, AFAD ve bölgedeki gönüllüler söndürme çalışmalarına katıldı.

Arazinin engebeli yapısının müdahaleyi zorlaştırdığı, buna rağmen ekiplerin hem karadan hem de uygun noktalardan su takviyesiyle mücadelesini sürdürdüğü aktarıldı.

ÇIKI Ş NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının ziraat alanında nasıl başladığına dair soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer, rüzgârın etkisiyle yangın riskinin yüksek olduğunu vurgulayarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi