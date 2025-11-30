‘Yarısı Bizden’ Hızlandı: Doğuş Sitesi İçin Yeniden İnşa Süreci Başladı

8 bloktan oluşan sitenin dönüşümünde ilk yıkımlar tamamlandı; Bakan Kurum: “Artık korkuyla uyumayacaklar”
İstanbul’un riskli yapı stoğunun dönüştürülmesi amacıyla yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında bir büyük adım daha atıldı. Küçükçekmece’de 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi, alan bazlı dönüşüm modeliyle tamamen yenileniyor. İlk etapta 162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, projenin inşaat sürecini Emlak Konut üstlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak” diyerek sürecin hızlı ilerleyeceğini açıkladı.
Bakanlık bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yürüttüğü kampanya kapsamında İstanbul genelinde 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.
Kampanyanın bina bazlı modelinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanırken; Doğuş Sitesi gibi alan bazlı projelerde TOKİ ve Emlak Konut inşa sürecini üstleniyor.
Hak sahipleri, her bir konut için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteğinden faydalanıyor. Hibe tutarı maliyetten düşülüyor, kalan kısım ise uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
Küçükçekmece’de 11 katlı 8 bloktan oluşan sitenin ilk etap dönüşümünde 5 blokta yer alan 162 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi.
İnşaat sürecini Emlak Konut’un yürüttüğü proje, 4 bin 752 metrekarelik alanda hayata geçirilecek.
Bakan Murat Kurum, Doğuş Sitesi’ndeki yıkım görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, hak sahibi Orhan Yeniay’ın mesajını alıntıladı:
“Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız.”
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak sürecin başladığını aktararak, “Depreme dayanıklı, modern standartlara uygun yapılar en kısa sürede teslim edilecek” dedi.
Hak sahibi Orhan Yeniay ise vatandaşlara çağrıda bulundu:
“O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerliyor.”
Gülten Kılıç ise eski binaların güvensizliğine dikkat çekerek, “Gece korkuyla yatıyorduk, sabah şükrederek kalkıyorduk. Şimdi dönüşümün yarısı başladı, devamı geleceğine inanıyorum” dedi.
Sakine Navruz ise kampanyanın kendilerine güç verdiğini söyledi:
“Destekle birlikte arkamıza devleti aldık. Çocuklarımızla huzur içinde yaşayacağımız sağlam evler için sabırsızlanıyoruz.”
Kaynak: Haber Merkezi
