Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » ‘Yarısı Bizden’ Hızlandı: Doğuş Sitesi İçin Yeniden İnşa Süreci Başladı

‘Yarısı Bizden’ Hızlandı: Doğuş Sitesi İçin Yeniden İnşa Süreci Başladı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
‘Yarısı Bizden’ Hızlandı: Doğuş Sitesi İçin Yeniden İnşa Süreci Başladı

8 bloktan oluşan sitenin dönüşümünde ilk yıkımlar tamamlandı; Bakan Kurum: “Artık korkuyla uyumayacaklar”

İstanbul’un riskli yapı stoğunun dönüştürülmesi amacıyla yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında bir büyük adım daha atıldı. Küçükçekmece’de 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi, alan bazlı dönüşüm modeliyle tamamen yenileniyor. İlk etapta 162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, projenin inşaat sürecini Emlak Konut üstlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak” diyerek sürecin hızlı ilerleyeceğini açıkladı.

YARISI BİZDEN İLE İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Bakanlık bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yürüttüğü kampanya kapsamında İstanbul genelinde 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

Kampanyanın bina bazlı modelinde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanırken; Doğuş Sitesi gibi alan bazlı projelerde TOKİ ve Emlak Konut inşa sürecini üstleniyor.

Hak sahipleri, her bir konut için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteğinden faydalanıyor. Hibe tutarı maliyetten düşülüyor, kalan kısım ise uzun vadeli ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

DOĞUŞ SİTESİ’NDE İLK YIKIMLAR TAMAMLANDI

Küçükçekmece’de 11 katlı 8 bloktan oluşan sitenin ilk etap dönüşümünde 5 blokta yer alan 162 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi.

İnşaat sürecini Emlak Konut’un yürüttüğü proje, 4 bin 752 metrekarelik alanda hayata geçirilecek.

BAKAN KURUM: “ARTIK KORKUYLA UYUMAYACAKLAR”

Bakan Murat Kurum, Doğuş Sitesi’ndeki yıkım görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, hak sahibi Orhan Yeniay’ın mesajını alıntıladı:

“Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız.”

HAK SAHİPLERİ: “DEVLET ARKAMIZDA, İÇİMİZ RAHAT”

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak sürecin başladığını aktararak, “Depreme dayanıklı, modern standartlara uygun yapılar en kısa sürede teslim edilecek” dedi.

Hak sahibi Orhan Yeniay ise vatandaşlara çağrıda bulundu:

“O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerliyor.”

Gülten Kılıç ise eski binaların güvensizliğine dikkat çekerek, “Gece korkuyla yatıyorduk, sabah şükrederek kalkıyorduk. Şimdi dönüşümün yarısı başladı, devamı geleceğine inanıyorum” dedi.

Sakine Navruz ise kampanyanın kendilerine güç verdiğini söyledi:

“Destekle birlikte arkamıza devleti aldık. Çocuklarımızla huzur içinde yaşayacağımız sağlam evler için sabırsızlanıyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

CHP’de seçim sonuçları açıklandı: Özgür Özel’in yeni A takımı belli oldu
Genel
01 Aralık 2025
CHP’de seçim sonuçları açıklandı: Özgür Özel’in yeni A takımı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün süren yoğun mesainin ardından tamamlandı. Delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz onay aldı. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığı kurultayda, partinin yönetim kadroları yeni isimlerle güçlendirildi. Özel, “Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm üreten, iktidar hedefini […]

Hatimoğulları’ndan Özgür Özel’e “Stockholm Sendromu” Tepkisi: “Bu Mesele Sandığın Çok Ötesindedir”
Politika
01 Aralık 2025
Hatimoğulları’ndan Özgür Özel’e “Stockholm Sendromu” Tepkisi: “Bu Mesele Sandığın Çok Ötesindedir”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’in “Stockholm sendromu” çıkışına sert bir dille karşılık verdi. İttifak ihtimali sorusuna da yanıt veren Hatimoğulları, “Bu süreç seçim hesaplarının çok üzerindedir” diyerek kapıyı kapattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çanakkale’de katıldığı “Demokratik Toplum ve Barış Buluşması”nda gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. […]

AK Parti’nin Önceki Dönem Milletvekili Cemal Öztürk Vefat Etti
Genel
01 Aralık 2025
AK Parti’nin Önceki Dönem Milletvekili Cemal Öztürk Vefat Etti

26. ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı. Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun süredir Ankara’da sürdürdüğü tedavinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesinin 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde […]

Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımında intihal iddiası: “Üç paragraf benim yazımdan”
Genel
01 Aralık 2025
Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımında intihal iddiası: “Üç paragraf benim yazımdan”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller’in bir gün önce yayımlanan köşe yazısından bölümler içerdiği belirlendi. Güller’in “Paylaştığınız üç paragraf da benim dünkü yazımdan” diyerek tepki göstermesi üzerine gözler Özdağ’ın açıklamasına çevrildi. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Özdağ’ın paylaştığı metindeki ifadelerin kendi yazısıyla birebir […]

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Şaşırtan Tavsiye: Deprem Çantanıza Tuz ve Streç Film Ekleyin
Genel
30 Kasım 2025
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Şaşırtan Tavsiye: Deprem Çantanıza Tuz ve Streç Film Ekleyin

Türkiye’nin 6 deprem levhası üzerinde bulunduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem çantasına mutlaka tuz ve streç film eklenmesi gerektiğini söyledi. Moriwaki, tuzun güç kaybını önlediğini, streç filmin ise soğuğa karşı hayati koruma sağladığını vurguladı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken […]

ING Bank’tan 0,99 faizli ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları
Ekonomi
30 Kasım 2025
ING Bank’tan 0,99 faizli ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları

ING, ilk kez bankaya başvuracak İLKSAN üyelerine özel düşük faizli kredi kampanyası başlattı. %0,99 faiz oranı ile 50.000 TL’ye varan nakit desteği sunan kampanya, sınırlı süreyle geçerli olacak. ING Türkiye, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının yer aldığı İLKSAN üyelerine yönelik dikkat çekici bir kredi kampanyası duyurdu. Banka, ilk kez ING müşterisi olacak İLKSAN üyelerine %0,99 gibi […]

01:30, 1 Aralık 2025
Ajax Taraftarının Meşaleli Gösterisi Maçı Durdurdu: Hakem Karşılaşmayı Erteledi
01:00, 1 Aralık 2025
Melissa Vargas, ehliyet sınavı için 1100 kilometre yol gitti
00:30, 1 Aralık 2025
Sergen Yalçın’dan istifa çağrılarına net yanıt: “Boşuna beklemesinler, gitmiyorum”
23:27, 30 Kasım 2025
İsrail Ordusunda Android Yasağı: Üst Düzey Subaylara iPhone Zorunluluğu
22:30, 30 Kasım 2025
Airbus’tan Tarihin En Büyük Yazılım Müdahalesi: 6 Bin A320 Uçağı Güncellemeye Alındı
20:00, 30 Kasım 2025
Erken Teşhis İçin Anahtar: Göz Dibi Muayenesine Dikkat!
19:30, 30 Kasım 2025
Endonezya’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor: Sel ve toprak kaymalarında 303 kişi hayatını kaybetti
19:15, 30 Kasım 2025
Enerji Santralinde “Şaka” Dehşeti: İşçinin Bağırsağı Patladı, Fail Tutuklandı