Arnavut Pop Müziği Yasta: Shpat Kasapi Sahnede Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

Arnavut pop müziğinin tanınan ismi Shpat Kasapi, İtalya’da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi, sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı.
Arnavut pop müziğinin sevilen isimlerinden Shpat Kasapi’den müzik dünyasını sarsan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 26 Kasım’da İtalya’da sahnede bulunduğu sırada rahatsızlanarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kasapi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaşındaki şarkıcının ani ölümü, Balkan coğrafyasında ve geniş hayran kitlesi arasında derin bir yas oluşturdu.
Edinilen bilgilere göre Kasapi, İtalya’da katıldığı bir etkinlik sırasında bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye sevk edilen sanatçının kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların uzun süren çabasına karşın ünlü isim yaşam savaşını kaybetti.
Kasapi’nin hayatını kaybettiği, 120 bin takipçili Instagram hesabından menajeri tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, “Shpati’yi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ölümüyle ilgili ayrıntıları en kısa sürede paylaşacağız” ifadeleri kullanıldı.
Ünlü sanatçının vefatı sonrası sosyal medya hesapları taziye mesajlarıyla dolup taştı. Birçok sanatçı ve müziksever, Kasapi’nin Balkan müziğine kattığı enerjiyi ve etkisini anarak üzüntülerini dile getirdi. Meslektaşları, “Genç yaşta büyük bir yeteneği kaybettik” yorumunda bulundu.
1 Mayıs 1985’te Tetova’da doğan Shpat Kasapi, 2000’li yılların başından itibaren bölgenin en tanınan pop müzik sanatçıları arasına adını yazdırmıştı.
“A më do?”, “Aroma e saj” ve “Valle Kosovare” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kasapi, Balkan popuna getirdiği modern yorumla dikkat çekiyordu.
Sanatçının ölümünün ardından hem Arnavutluk hem de Balkan coğrafyasının dört bir yanından binlerce taziye mesajı paylaşıldı. Hayranları, kısa sürede “Shpat Kasapi” etiketi altında üzüntülerini dile getirirken, birçok kişi sanatçının müziğiyle büyüdüklerini belirtti.
