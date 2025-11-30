İstanbul’da Cast Skandalı: Yüksek Ücret Vaadiyle Gençleri Ağlarına Çektiler

İstanbul’da sosyal medya üzerinden verilen “oyuncu aranıyor” ilanları, onlarca genç için kabusa dönüştü. Yüksek ücret, dizi anlaşmaları ve çekim garantisi gibi vaatlerle kandırılan gençlere, okunmasına izin verilmeyen tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı; “eğitim ücreti” adı altında para alındı. Mağdurlar savcılığın yolunu tuttu.

Oyuncu olma hayali kuran çok sayıda genç, İstanbul’da sahte cast ajanslarının tuzağına düşerek büyük maddi kayıplar yaşadı. Sosyal medyada karşılarına çıkan “oyuncu aranıyor” ilanlarına başvuran gençler, WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Reklam filmi ve dizi projelerinde bölüm başına 100–140 bin TL kazanacakları söylenen mağdurlara, okunmasına izin verilmeyen sözleşmeler imzalatıldı ve “eğitim ücreti” adı altında ödeme yapmaları istendi. Ödemelerin kayıt dışı IBAN’lara yapılması ve fatura verilmemesi üzerine dolandırıcılık şüphesi iyice güçlenirken, mağdurlar savcılığa başvurdu.

B ÖLÜM BA ŞI 100 –140 B İN TL VAADİYLE KANDIRILDILAR

Sahte ilanlara başvuran gençler, WhatsApp üzerinden yapılan yönlendirmelerle yüz yüze görüşmeye çağrıldı. Görüşmelerde mağdurlara, dizi projelerinde bölüm başına 100 ila 140 bin TL kazanacakları, uzun süreli iş garantisi verileceği söylendi. Yüksek kazanç vaadiyle ikna edilen gençlere sözleşme imzalatıldı ancak sözleşmenin okunmasına izin verilmediği gibi kopyası da verilmedi.

Bazı mağdurların sözleşmeyi daha sonra talep ettiğinde farklı bir metinle karşılaştıkları, orijinal imzalı evrakın kendilerine ulaştırılmadığı belirtildi.

“EĞİTİM ÜCRET İ” ADI ALTINDA PARA ALDILAR, FATURA YOK

Dolandırılan kişilerin ortak ifadesine göre, sahte cast temsilcileri gençlerden 3 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar uzanan “eğitim ücreti” talep etti. Ancak bu ödemeler şirket hesaplarına değil, farklı kişi ve firmalara ait IBAN’lara yapıldı. Buna rağmen herhangi bir makbuz ya da fatura verilmedi.

Sözleşmede vaat edilen eğitimlerin hiçbirinin gerçekleşmediği, dizi veya reklam çekimiyle ilgili verilen tüm sözlerin de asılsız olduğu ortaya çıktı.

SENET İMZALATIP İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR

Mağdurların avukatı Beşir Ekinci, şüphelilerin gençleri ağına düşürdükten sonra senet imzalattığını ve bu senetleri tahsil etmek için icra takibi başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkillerimize yüksek kazanç sözü verilip sözleşme imzalatılıyor. Sonrasında ne eğitim ne de reklam işi oluyor. Gençlere imzalatılan senetler daha sonra icra takibine konuluyor.”

Ekinci, aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini ve dolandırıcıların yeni ilanlarla başvuru almaya devam ettiğini söyledi.

“YÖNETMEN BEN İ BEĞENDİ DENDİ, 140 BİN TL’LİK ROL VAADİYLE KANDIRILDIM”

Mağdurlardan E.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“WhatsApp üzerinden görüşmeye çağırdılar. Yönetmenin beni bir dizide düşündüğünü söylediler. Bölüm başı 140 bin TL alacağımı söylediler. Bana eğitim sözleşmesi diye bir evrak verdiler ama okumama izin vermediler. 3 bin TL ödedim. Sonradan teslim ettikleri sözleşmenin benim imzaladığım olmadığını fark ettim.”

“SERTİFİKAMI İSTEDİM, TELEFONUM KULLANILAMAZ OLDU”

Tiyatro oyuncusu olduğunu belirten başka bir mağdur E.S.I. ise toplam 15 bin TL ödediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim adı altında para aldılar. Sertifika istediğimde telefonum bloke edildi. Bir yıl sonra hakkımda icra başlattılar. Mahkemeye başvurdum, icra durduruldu ama tehdit edilen çok kişi var.”

MAĞDURLAR SAVCILIĞA BAŞVURDU – DOLANDIRICILIK SORU ŞTURMASI BAŞLATILDI

Söz konusu yöntemle kandırılan çok sayıda genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Dolandırıcıların benzer ilanlarla yeni başvurular almaya devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

