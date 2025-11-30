İstanbul’da Cast Skandalı: Yüksek Ücret Vaadiyle Gençleri Ağlarına Çektiler

İstanbul’da sosyal medya üzerinden verilen “oyuncu aranıyor” ilanları, onlarca genç için kabusa dönüştü. Yüksek ücret, dizi anlaşmaları ve çekim garantisi gibi vaatlerle kandırılan gençlere, okunmasına izin verilmeyen tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı; “eğitim ücreti” adı altında para alındı. Mağdurlar savcılığın yolunu tuttu.
Oyuncu olma hayali kuran çok sayıda genç, İstanbul’da sahte cast ajanslarının tuzağına düşerek büyük maddi kayıplar yaşadı. Sosyal medyada karşılarına çıkan “oyuncu aranıyor” ilanlarına başvuran gençler, WhatsApp üzerinden görüşmeye çağrıldı. Reklam filmi ve dizi projelerinde bölüm başına 100–140 bin TL kazanacakları söylenen mağdurlara, okunmasına izin verilmeyen sözleşmeler imzalatıldı ve “eğitim ücreti” adı altında ödeme yapmaları istendi. Ödemelerin kayıt dışı IBAN’lara yapılması ve fatura verilmemesi üzerine dolandırıcılık şüphesi iyice güçlenirken, mağdurlar savcılığa başvurdu.
Sahte ilanlara başvuran gençler, WhatsApp üzerinden yapılan yönlendirmelerle yüz yüze görüşmeye çağrıldı. Görüşmelerde mağdurlara, dizi projelerinde bölüm başına 100 ila 140 bin TL kazanacakları, uzun süreli iş garantisi verileceği söylendi. Yüksek kazanç vaadiyle ikna edilen gençlere sözleşme imzalatıldı ancak sözleşmenin okunmasına izin verilmediği gibi kopyası da verilmedi.
Bazı mağdurların sözleşmeyi daha sonra talep ettiğinde farklı bir metinle karşılaştıkları, orijinal imzalı evrakın kendilerine ulaştırılmadığı belirtildi.
Dolandırılan kişilerin ortak ifadesine göre, sahte cast temsilcileri gençlerden 3 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar uzanan “eğitim ücreti” talep etti. Ancak bu ödemeler şirket hesaplarına değil, farklı kişi ve firmalara ait IBAN’lara yapıldı. Buna rağmen herhangi bir makbuz ya da fatura verilmedi.
Sözleşmede vaat edilen eğitimlerin hiçbirinin gerçekleşmediği, dizi veya reklam çekimiyle ilgili verilen tüm sözlerin de asılsız olduğu ortaya çıktı.
Mağdurların avukatı Beşir Ekinci, şüphelilerin gençleri ağına düşürdükten sonra senet imzalattığını ve bu senetleri tahsil etmek için icra takibi başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Müvekkillerimize yüksek kazanç sözü verilip sözleşme imzalatılıyor. Sonrasında ne eğitim ne de reklam işi oluyor. Gençlere imzalatılan senetler daha sonra icra takibine konuluyor.”
Ekinci, aynı yöntemle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini ve dolandırıcıların yeni ilanlarla başvuru almaya devam ettiğini söyledi.
Mağdurlardan E.A., yaşadıklarını şöyle anlattı:
“WhatsApp üzerinden görüşmeye çağırdılar. Yönetmenin beni bir dizide düşündüğünü söylediler. Bölüm başı 140 bin TL alacağımı söylediler. Bana eğitim sözleşmesi diye bir evrak verdiler ama okumama izin vermediler. 3 bin TL ödedim. Sonradan teslim ettikleri sözleşmenin benim imzaladığım olmadığını fark ettim.”
Tiyatro oyuncusu olduğunu belirten başka bir mağdur E.S.I. ise toplam 15 bin TL ödediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Eğitim adı altında para aldılar. Sertifika istediğimde telefonum bloke edildi. Bir yıl sonra hakkımda icra başlattılar. Mahkemeye başvurdum, icra durduruldu ama tehdit edilen çok kişi var.”
Söz konusu yöntemle kandırılan çok sayıda genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Dolandırıcıların benzer ilanlarla yeni başvurular almaya devam ettiği öğrenilirken, soruşturmanın genişletildiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün süren yoğun mesainin ardından tamamlandı. Delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz onay aldı. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığı kurultayda, partinin yönetim kadroları yeni isimlerle güçlendirildi. Özel, “Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm üreten, iktidar hedefini […]
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’in “Stockholm sendromu” çıkışına sert bir dille karşılık verdi. İttifak ihtimali sorusuna da yanıt veren Hatimoğulları, “Bu süreç seçim hesaplarının çok üzerindedir” diyerek kapıyı kapattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çanakkale’de katıldığı “Demokratik Toplum ve Barış Buluşması”nda gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. […]
26. ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı. Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun süredir Ankara’da sürdürdüğü tedavinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesinin 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde […]
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller’in bir gün önce yayımlanan köşe yazısından bölümler içerdiği belirlendi. Güller’in “Paylaştığınız üç paragraf da benim dünkü yazımdan” diyerek tepki göstermesi üzerine gözler Özdağ’ın açıklamasına çevrildi. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Özdağ’ın paylaştığı metindeki ifadelerin kendi yazısıyla birebir […]
Türkiye’nin 6 deprem levhası üzerinde bulunduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem çantasına mutlaka tuz ve streç film eklenmesi gerektiğini söyledi. Moriwaki, tuzun güç kaybını önlediğini, streç filmin ise soğuğa karşı hayati koruma sağladığını vurguladı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken […]
Sarıkamış’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle araç camları, bitkiler ve dere yüzeyi kırağıyla kaplandı. İlçede soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken yaban hayatı da kameralara yansıdı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, sabah saatlerinde ilçe genelini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede araç camları kırağıyla kaplanırken, bitkiler buz […]