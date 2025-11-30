Hatay’da Coşkulu Asker Yemin Töreni: 1.418 Er Göreve Başladı

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel eğitimleri tamamlayan 1.418 acemi er için düzenlenen yemin töreni, komutanların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, sancak geçişi, geçit töreni ve kavuşma anlarıyla unutulmaz bir güne dönüştü.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2025-4 dönem acemi erleri için düzenlenen yemin töreni, hem askerler hem de aileleri için büyük bir heyecan ve gurur atmosferi yarattı. Üç haftalık temel eğitimi başarıyla tamamlayan 1.418 genç bahriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına adım atarak vatan hizmeti için ant içti. Üst düzey komutanların katıldığı program, coşkulu sancak geçişi ve duygusal buluşma anlarıyla tamamlandı.
Törene Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve çok sayıda aile katıldı.
İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, yaptığı konuşmada genç askerlerin kısa sürede disiplin, sorumluluk ve fedakârlık bilincini kazandığını belirterek ailelere teşekkür etti. Ardıç, Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığın önemini vurguladı.
Yemin eden erler adına konuşma yapan Muhafız Er Kerem Kaban, askerlik yemininin kendileri için büyük bir onur taşıdığını ifade etti.
Törende ayrıca babasıyla aynı birlikte askerlik yapan Er Kadir Koç’a, bu anlamlı bağ nedeniyle özel bir takdim yapıldı.
Birliğe ilk katılan asker tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması, törenin en sembolik anlarından biri olarak dikkat çekti. Bu gelenek, her dönemin hafızasında yer alan önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor.
Yemin töreninin ardından genç bahriyeliler, askeri düzen içinde geçit töreni gerçekleştirdi. Aileler, geçit boyunca gurur dolu bakışlarla evlatlarını izledi.
Programın sonunda, haftalardır görüşemeyen aileler ve askerler bir araya gelerek hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmalar, törenin en unutulmaz bölümü oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava […]
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme […]
Cizre’de aynı pizzayı yiyen dört kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Türkiye genelinde art arda yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına bir yenisi Şırnak’ın Cizre ilçesinde eklendi. İddiaya göre bir kafede pizza yiyen dört kişi kısa süre içinde rahatsızlanarak çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin hızla bölgeye ulaşmasının ardından […]