Hatay’da Coşkulu Asker Yemin Töreni: 1.418 Er Göreve Başladı

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel eğitimleri tamamlayan 1.418 acemi er için düzenlenen yemin töreni, komutanların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, sancak geçişi, geçit töreni ve kavuşma anlarıyla unutulmaz bir güne dönüştü.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 2025-4 dönem acemi erleri için düzenlenen yemin töreni, hem askerler hem de aileleri için büyük bir heyecan ve gurur atmosferi yarattı. Üç haftalık temel eğitimi başarıyla tamamlayan 1.418 genç bahriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına adım atarak vatan hizmeti için ant içti. Üst düzey komutanların katıldığı program, coşkulu sancak geçişi ve duygusal buluşma anlarıyla tamamlandı.

KOMUTANLARDAN KATILIM: “G ÖREV B İLİNCİYLE HAZIRLAR”

Törene Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve çok sayıda aile katıldı.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Deniz Piyade Kurmay Albay Hasan Ardıç, yaptığı konuşmada genç askerlerin kısa sürede disiplin, sorumluluk ve fedakârlık bilincini kazandığını belirterek ailelere teşekkür etti. Ardıç, Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığın önemini vurguladı.

YEMİN ANI VE GEN Ç ASKERLER İN DUYGULARI

Yemin eden erler adına konuşma yapan Muhafız Er Kerem Kaban, askerlik yemininin kendileri için büyük bir onur taşıdığını ifade etti.

Törende ayrıca babasıyla aynı birlikte askerlik yapan Er Kadir Koç’a, bu anlamlı bağ nedeniyle özel bir takdim yapıldı.

YAŞ K ÜTÜ Ğ ÜNE PLAKET ÇAKILDI

Birliğe ilk katılan asker tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması, törenin en sembolik anlarından biri olarak dikkat çekti. Bu gelenek, her dönemin hafızasında yer alan önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor.

GE Ç İT T ÖREN İ COŞKUYLA TAMAMLANDI

Yemin töreninin ardından genç bahriyeliler, askeri düzen içinde geçit töreni gerçekleştirdi. Aileler, geçit boyunca gurur dolu bakışlarla evlatlarını izledi.

AİLELER EVLATLARINA SARILDI

Programın sonunda, haftalardır görüşemeyen aileler ve askerler bir araya gelerek hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmalar, törenin en unutulmaz bölümü oldu.

Kaynak: Haber Merkezi