Kars’ta Dondurucu Soğuk Etkisini Gösterdi: Araçlar ve Araziler Kırağıyla Kaplandı

Sarıkamış’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle araç camları, bitkiler ve dere yüzeyi kırağıyla kaplandı. İlçede soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken yaban hayatı da kameralara yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, sabah saatlerinde ilçe genelini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede araç camları kırağıyla kaplanırken, bitkiler buz tutmuş halde görüntülendi. İlçe sakinleri, soğuktan korumak için araçlarını gece battaniyeyle örttüklerini söyledi.

ARAÇLAR VE B İTKİLER BUZ TUTTU

Gece boyunca etkili olan soğuk nedeniyle Sarıkamış’ta pek çok ev ve araç, ince bir buz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı sürücüler kırağıyı temizlemek için uzun süre uğraştı.

İZNOZ DERESİ’NİN B ÜYÜK BÖLÜMÜ DONDU

İlçeden geçen İznoz Deresi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kısmen buz tuttu. Donmuş yüzey, soğuğun şiddetini gözler önüne sererek kışın habercisi oldu.

“SARIKAMIŞ’A KAR YAKIŞIYOR, SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

İlçe sakini Türkü Doğa Demirci, özellikle geceleri havanın sertleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Sabah uyandığımızda araçlar, evlerin camları, akan sular tamamen donmuştu. Geceleri hava eksi 5-6 dereceye kadar düşüyor. Sarıkamış’a kar çok yakışıyor, bir an önce yağmasını bekliyoruz.”

YABAN DOMUZU KAMERALARA YANSIDI

Soğuk havayla birlikte Komdere ormanlık alanında besin arayan bir yaban domuzu da görüntülendi. Donmuş arazide yiyecek aradığı anlar, bölgedeki yaban hayatının zorlu koşullarla mücadelesini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi