Kars’ta Dondurucu Soğuk Etkisini Gösterdi: Araçlar ve Araziler Kırağıyla Kaplandı

Sarıkamış’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle araç camları, bitkiler ve dere yüzeyi kırağıyla kaplandı. İlçede soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken yaban hayatı da kameralara yansıdı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, sabah saatlerinde ilçe genelini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede araç camları kırağıyla kaplanırken, bitkiler buz tutmuş halde görüntülendi. İlçe sakinleri, soğuktan korumak için araçlarını gece battaniyeyle örttüklerini söyledi.
Gece boyunca etkili olan soğuk nedeniyle Sarıkamış’ta pek çok ev ve araç, ince bir buz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı sürücüler kırağıyı temizlemek için uzun süre uğraştı.
İlçeden geçen İznoz Deresi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kısmen buz tuttu. Donmuş yüzey, soğuğun şiddetini gözler önüne sererek kışın habercisi oldu.
İlçe sakini Türkü Doğa Demirci, özellikle geceleri havanın sertleştiğini belirterek şunları söyledi:
“Sabah uyandığımızda araçlar, evlerin camları, akan sular tamamen donmuştu. Geceleri hava eksi 5-6 dereceye kadar düşüyor. Sarıkamış’a kar çok yakışıyor, bir an önce yağmasını bekliyoruz.”
Soğuk havayla birlikte Komdere ormanlık alanında besin arayan bir yaban domuzu da görüntülendi. Donmuş arazide yiyecek aradığı anlar, bölgedeki yaban hayatının zorlu koşullarla mücadelesini gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün süren yoğun mesainin ardından tamamlandı. Delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz onay aldı. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığı kurultayda, partinin yönetim kadroları yeni isimlerle güçlendirildi. Özel, “Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm üreten, iktidar hedefini […]
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’in “Stockholm sendromu” çıkışına sert bir dille karşılık verdi. İttifak ihtimali sorusuna da yanıt veren Hatimoğulları, “Bu süreç seçim hesaplarının çok üzerindedir” diyerek kapıyı kapattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çanakkale’de katıldığı “Demokratik Toplum ve Barış Buluşması”nda gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. […]
26. ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı. Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun süredir Ankara’da sürdürdüğü tedavinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesinin 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde […]
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller’in bir gün önce yayımlanan köşe yazısından bölümler içerdiği belirlendi. Güller’in “Paylaştığınız üç paragraf da benim dünkü yazımdan” diyerek tepki göstermesi üzerine gözler Özdağ’ın açıklamasına çevrildi. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Özdağ’ın paylaştığı metindeki ifadelerin kendi yazısıyla birebir […]
Türkiye’nin 6 deprem levhası üzerinde bulunduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem çantasına mutlaka tuz ve streç film eklenmesi gerektiğini söyledi. Moriwaki, tuzun güç kaybını önlediğini, streç filmin ise soğuğa karşı hayati koruma sağladığını vurguladı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken […]
İstanbul’da sosyal medya üzerinden verilen “oyuncu aranıyor” ilanları, onlarca genç için kabusa dönüştü. Yüksek ücret, dizi anlaşmaları ve çekim garantisi gibi vaatlerle kandırılan gençlere, okunmasına izin verilmeyen tek taraflı sözleşmeler imzalatıldı; “eğitim ücreti” adı altında para alındı. Mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Oyuncu olma hayali kuran çok sayıda genç, İstanbul’da sahte cast ajanslarının tuzağına düşerek büyük […]