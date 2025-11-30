ŞOK’tan 2 Al 1 Öde Fırsatı! 16’lı Tuvalet Kağıdı ve 8’li Kağıt Havlu Listede

Selpak, Aralık ayı boyunca geçerli olacak özel kampanyasıyla tüketicilere büyük avantaj sağlıyor. Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 16’lı ve Selpak Extra 8’li Kağıt Havlu ürünlerinde “1 alana 1 bedava” fırsatı başladı.

1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak fırsat kapsamında Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 16’lı ve Selpak Extra 8’li Kağıt Havlu ürünlerinde “1 alana 1 bedava” uygulaması başlıyor. Temizlik ürünlerinde artan maliyetlere karşı tüketicilere nefes aldıracak kampanya, özellikle kış aylarında stok yapmak isteyen ailelerin yoğun ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya, yalnızca belirtilen ürünlerde geçerli olacak.

SELPAK ARALIK FIRSATINI DUYURDU: TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE ÇİFTE AVANTAJ

Türkiye’nin en çok tercih edilen temizlik kağıdı markalarından Selpak, 2025 yılının son ayında dikkat çeken bir kampanyayı hayata geçirdi. 1–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Selpak Extra serisindeki iki üründe 1 alana 1 bedava uygulaması tüketicilerle buluşuyor.

Marketlerde yoğun talep gören tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde sunulan bu fırsat, özellikle kış döneminde stok yapmak isteyen ailelerin bütçesine önemli katkı sağlayacak.

HANGİ ÜRÜNLER KAMPANYADA?

Kampanya kapsamında iki popüler ürün yer alıyor:

Selpak Extra Tuvalet Kağıdı 16’lı

Selpak Extra 8’li Kağıt Havlu

Bu ürünlerden birini alan tüm tüketiciler, aynı üründen ikinciyi ücretsiz olarak sepetlerine ekleyebiliyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Selpak’ın Aralık kampanyasına katılmak isteyen tüketiciler için bazı önemli noktalar da açıklandı:

Kampanya 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Fırsat, mağaza stoklarıyla sınırlı.

Farklı kampanyalara dahil ürünler ve 50 TL altındaki ürünler kampanyadan yararlanamıyor.

Çepte ŞOK uygulamasından verilen siparişlerde kampanyaya dahil olmak için sepete aynı üründen iki adet eklemek yeterli.

Selpak tarafından yapılan açıklamada, stokların hızlı tükenebileceği, bu nedenle tüketicilerin erken alışveriş yapmasının önem taşıdığı vurgulandı.

TÜKETİCİLERE ÇİFT KAZANÇ SAĞLAYAN FIRSAT

Hem yüksek kalite sunan temizlik ürünlerine sahip olmak hem de bütçeyi korumak isteyenler için bu kampanya, Aralık ayının en dikkat çeken fırsatlarından biri oldu. Selpak’ın “1 alana 1 bedava” uygulaması, özellikle kalabalık aileler ve yıl sonu hazırlıkları yapan tüketiciler için büyük bir avantaj niteliğinde.

