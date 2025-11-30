Ocak Zammı Göründü! Memur ve Emekliye 5 Aylık Zam Oranı Ortaya Çıktı

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş artışını belirleyecek kritik veri bu hafta açıklanıyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık tablo şekillenirken, SSK–Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,69, memurlar için ise yüzde 18’i aşan artış ihtimali gündemde.
Memur ve emeklilerin ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranını belirleyecek kritik viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını çarşamba günü açıklayacak. Bu veriyle birlikte, yılın ikinci yarısında hesaplanan beş aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve ocakta yapılacak zammın büyük bölümü netleşmiş olacak.
Son dört ayda TÜFE; Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23 ve Ekim’de yüzde 2,55 artış göstermişti. Ekonomistlerin kasım ayı için yaptığı beklenti anketinde ise enflasyon tahmini ortalaması yüzde 1,31 olarak hesaplandı. Tahmin aralığı yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişiyor. Bu tabloya göre yıllık TÜFE’nin yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
Emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Kasım ayı beklenti ortalaması dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı şimdiden yüzde 11,69’a ulaşmış durumda. Kesin oran aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu senaryoları ise zammın aralığını daha belirgin hale getiriyor:
Yıllık enflasyon %31 olursa → 6 aylık TÜFE %12,28
Yıllık enflasyon %32 olursa → 6 aylık TÜFE %13,14
Yıllık enflasyon %33 olursa → 6 aylık TÜFE %14
Bu hesaplamalara göre, emeklilerin ocak zammı %12,28 – %14 aralığında olabilir.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birleşimiyle hesaplanıyor. Toplu sözleşmeye göre 2026 yılının ilk yarısında memurlara %11 zam + 1.000 TL taban aylık artışı uygulanacak.
Kasım beklenti verileri ışığında memurların oluşan enflasyon farkı %6,37 olarak hesaplandı. Bu oran toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık toplam artışı %18,07 düzeyine çıktı.
Merkez Bankası projeksiyonlarına göre memurlara ocakta yapılabilecek zam oranı şöyle şekilleniyor:
Yıllık enflasyon %31 olursa → %18,7
Yıllık enflasyon %32 olursa → %19,61
Yıllık enflasyon %33 olursa → %20,50
Tüm bu rakamlar, kasım verisinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşecek. Aralık ayı enflasyonu ise nihai zam oranını belirleyen son halka olacak. Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayında alacakları maaşı merakla beklerken gözler çarşamba günü yayımlanacak TÜİK raporuna çevrilmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
