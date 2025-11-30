Selin Genç Budapeşte’de Evlendi: Konsoloslukta Sade ve Şık Nikâh

Ünlü oyuncu Selin Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda düzenlenen sade ve zarif bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin samimi nikâh anları ve sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleri kısa sürede gündem oldu.

“Bir Zamanlar Çukurova”, “Teşkilat” ve “Bir Zamanlar İstanbul” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Selin Genç, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. Genç, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Onur Alp Erol ile Budapeşte’de dünya evine girdi. Konsoloslukta gerçekleştirilen nikâh töreni, sadeliği ve sıcak atmosferiyle dikkat çekti.

KONSOLOSLUKTA SADE B İR NİK ÂH TÖREN İ

Selin Genç ve Onur Alp Erol, Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda düzenlenen sade ama şık bir nikâh merasimiyle “evet” dedi. Törene sadece yakın aile üyelerinin katılması, çiftin özel bir atmosferde hayatlarını birleştirme isteğini yansıttı.

Törenin ardından çekilen mutluluk pozları, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşılınca kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

G ÖZ KAMA ŞTIRAN GELİNLİK SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Ünlü oyuncu, nikâh sonrası paylaştığı fotoğraflara “Kasımda aşk başkadır” notunu ekledi. Genç’in zarif gelinliği ve sade güzelliği takipçilerinden tam not aldı. Paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.

HAYRANLARINDAN TEBRİK YAĞDI

Selin Genç’in hayranları, mutlu haberi duyduktan sonra oyuncuya tebrik mesajları göndererek çifte ömür boyu mutluluk diledi. Nikâhın Budapeşte’de gerçekleşmesi ve konsolosluk tercihleri de magazin dünyasında dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi