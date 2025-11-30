Selin Genç Budapeşte’de Evlendi: Konsoloslukta Sade ve Şık Nikâh

Ünlü oyuncu Selin Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda düzenlenen sade ve zarif bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin samimi nikâh anları ve sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleri kısa sürede gündem oldu.
“Bir Zamanlar Çukurova”, “Teşkilat” ve “Bir Zamanlar İstanbul” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Selin Genç, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. Genç, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Onur Alp Erol ile Budapeşte’de dünya evine girdi. Konsoloslukta gerçekleştirilen nikâh töreni, sadeliği ve sıcak atmosferiyle dikkat çekti.
Selin Genç ve Onur Alp Erol, Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda düzenlenen sade ama şık bir nikâh merasimiyle “evet” dedi. Törene sadece yakın aile üyelerinin katılması, çiftin özel bir atmosferde hayatlarını birleştirme isteğini yansıttı.
Törenin ardından çekilen mutluluk pozları, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşılınca kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.
Ünlü oyuncu, nikâh sonrası paylaştığı fotoğraflara “Kasımda aşk başkadır” notunu ekledi. Genç’in zarif gelinliği ve sade güzelliği takipçilerinden tam not aldı. Paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.
Selin Genç’in hayranları, mutlu haberi duyduktan sonra oyuncuya tebrik mesajları göndererek çifte ömür boyu mutluluk diledi. Nikâhın Budapeşte’de gerçekleşmesi ve konsolosluk tercihleri de magazin dünyasında dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
Şükran Günü paylaşımıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian, New York’taki ödül töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek dikkat çekti. ABD’li reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, hem aile pozlarıyla hem de emzirme sürecine dair samimi açıklamalarıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 46 yaşındaki yıldız, iki yaşındaki […]
Arnavut pop müziğinin tanınan ismi Shpat Kasapi, İtalya’da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi, sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. Arnavut pop müziğinin sevilen isimlerinden Shpat Kasapi’den müzik dünyasını sarsan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 26 Kasım’da İtalya’da sahnede bulunduğu sırada rahatsızlanarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kasapi, yapılan tüm […]
‘Bez Bebek’ dizisinin yıldızı Evrim Akın, eski çocuk oyuncu Asena Keskinci’nin kendisine yönelttiği mobbing ve aile içi sorunlara müdahil olma iddialarını gözyaşları içinde reddetti. Akın, “İyilikten başka ne yaptım size?” diyerek yaşadıklarının bir “itibar suikastı” olduğunu söyledi. Yıllar önce birlikte rol aldıkları ‘Bez Bebek’ dizisiyle hafızalara kazınan Evrim Akın ve Asena Keskinci arasındaki gerilim, genç […]
Ünlü menajer Özgür Aras, sosyal ilişkilerde barışın önemine dikkat çeken sözleriyle magazin gündeminin odağına yerleşti. “Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok” diyen Aras, yıllardır farklı isimler arasında süren kırgınlıkların artık geride bırakılması gerektiğini söyledi. Aras’ın bu çıkışı, 2019 yılından beri soğuk rüzgârların estiği Demet Akalın–Berkay gerilimini yeniden gündeme taşıdı. “KÜS OLANLARI BARIŞTIRMAK GEREK” Özgür […]
Survivor 2020’nin unutulmaz isimlerinden Cemal Can Canseven, konuk olduğu programda yarışma günlerine dair daha önce hiç paylaşmadığı bir anıyı izleyicilerle paylaştı. Yarışmanın zorlu şartları altında oruç tutmak istediğini söyleyen Canseven, ekibinin sağlık riski nedeniyle kendisini vazgeçirmeye çalıştığını ancak kararından dönmediğini açıkladı. “YAPMAİ ETME DEDİLER AMA NİYETİMİ BOZMADIM” Cemal Can, Kadir Gecesi’nde oruç tutmak için kararlı […]