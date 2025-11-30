Enerji Santralinde “Şaka” Dehşeti: İşçinin Bağırsağı Patladı, Fail Tutuklandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde çalışan işçi, mesai arkadaşının kompresörle yaptığı ‘şaka’ sonrası ağır yaralandı. Kalın bağırsağı yırtılan işçi ameliyata alınırken, olaydan sorumlu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde yaşanan olay, işyerlerinde kontrolsüz şakanın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Mesai arkadaşının kompresörle vücuduna hava sıkması sonucu ağır yaralanan işçi, hastaneye kendi imkânlarıyla giderek ölümden döndü. Olayın sorumlusu olan işçi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaklaşık beş gün önce meydana gelen olayda, santralde çalışan bir işçinin, beraber çalıştığı Ö.K.’ye “şaka” amacıyla kompresörle hava sıktığı iddia edildi. Hava basıncının etkisiyle aniden fenalaşan Ö.K., olay yerinden ayrılarak Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede yapılan muayenede işçinin kalın bağırsağında yırtık tespit edilince acil ameliyat kararı alındı. Yapılan operasyonun başarılı geçtiği, Ö.K.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri, hava basan işçiyi gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan işçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, sanayi tesislerinde kullanılan yüksek basınçlı ekipmanların “şaka” amaçlı dahi olsa tehlikeli olduğunu belirterek çalışanlara uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
