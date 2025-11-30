Ehliyet Geçişlerinde Yeni Dönem: Sürücülere Büyük Kolaylık Geliyor

12. Yargı Paketi’yle birlikte ehliyet sınıfları arasındaki geçişi zorlaştıran şartların kaldırılması gündeme geldi. Düzenleme hayata geçerse milyonlarca sürücü daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha sade bir prosedürle farklı sınıf ehliyetlere geçiş yapabilecek.
Türkiye’de milyonlarca sürücünün uzun süredir şikâyetçi olduğu ehliyet sınıfları arasındaki geçiş prosedürleri yeniden masaya yatırılıyor. 11. Yargı Paketi’nin Meclis’teki görüşmeleri sürerken, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 12. Yargı Paketi’nde sürücü belgelerine yönelik önemli kolaylıkların yer alacağı kulislerde konuşuluyor. Özellikle A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçişi zorlaştıran uygulamaların sadeleştirilmesi gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında.
11.Yargı Paketi, trafik alanında önemli yaptırımlar içeriyor. Taslağa göre:
Bu düzenlemeler Meclis görüşmelerinde şekillenirken, gözler bir sonraki paket olan 12. Yargı Paketi’ne çevrildi.
Kulis bilgilerine göre İçişleri Bakanlığı, sürücü belgeleri konusunda kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Yeni taslak, ehliyet sınıfları arasındaki geçişi kolaylaştıran adımları içeriyor.
Özellikle:
üzerinde durulan başlıklar arasında.
Şubat 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle B sınıfı ehliyete sahip sürücülere 125 CC’ye kadar motosiklet kullanma hakkı tanınmıştı. Yeni paketin, bu kolaylığı daha geniş bir yelpazeye yayabileceği belirtiliyor.
Böylece:
Taslak Meclis’e geldiğinde şu yeniliklerin netleşmesi bekleniyor:
• Daha kısa başvuru ve belge süreci
Sınıflar arasında geçişte mevcut uzun prosedürlerin büyük kısmı kaldırılabilir.
• Düşen eğitim ve sınav maliyetleri
Sürücülerin farklı sınıflara geçişte ödediği ücretlerin azalması bekleniyor.
• Çoklu sınıf ehliyet dönemi
Tek bir sürücü belgesinde birden fazla sınıfın yer alması gündemde.
• Operasyonel kolaylık
Özellikle ticari araç kullanan sürücüler için büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.
12.Yargı Paketi’nin Meclis gündemine girmesiyle birlikte ehliyet geçişlerine ilişkin tüm ayrıntılar netleşecek. Düzenleme hayata geçtiğinde, hem bireysel sürücüler hem de profesyonel şoförler için büyük bir kolaylık sunan yeni bir dönem başlamış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
100 bin liralık alacağı için eve saldırmak isteyen şüpheli, hedefi karıştırıp başka bir apartmanı ateşe verdi İstanbul Sultanbeyli’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkış yolu olarak kundaklamayı seçen bir şahıs, hedefindeki adresi karıştırınca apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olaya karışan şüpheli polis tarafından yakalandı. 100 bin lira alacağı olduğunu söyleyen […]
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi’yi kabul etti. Görüşme sonrası konuşan acılı baba, “Bugün mutluluktan ağladım, Papa ile beni Ahmet buluşturdu” sözleriyle duygularını dile getirdi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye’deki yoğun ziyaret programının son gününde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Kadıköy’de […]
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş artışını belirleyecek kritik veri bu hafta açıklanıyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 aylık tablo şekillenirken, SSK–Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,69, memurlar için ise yüzde 18’i aşan artış ihtimali gündemde. Memur ve emeklilerin ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranını belirleyecek kritik viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kasım ayı 5.000 TL doğum yardımı ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Peki başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? Yeni doğan bebek sahibi ailelere sağlanan doğum yardımı desteği Kasım ayında da gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, hem ödeme tarihlerini hem de 2025 […]
MİT ve TSK’nın sahadaki doğrulama çalışmaları, PKK’nın Kuzey Irak’ta “çekildik” dediği bölgelerdeki 6 mağaranın tamamen boşaltıldığını ortaya koydu. Güvenlik kaynakları sürecin son aşamaya geldiğini ancak örgütün yaklaşık yüzde 30’unun silah bırakmaya direnmeye devam ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen süreçte kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis heyetinin Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çekilme […]