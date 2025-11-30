Ehliyet Geçişlerinde Yeni Dönem: Sürücülere Büyük Kolaylık Geliyor

12. Yargı Paketi’yle birlikte ehliyet sınıfları arasındaki geçişi zorlaştıran şartların kaldırılması gündeme geldi. Düzenleme hayata geçerse milyonlarca sürücü daha hızlı, daha düşük maliyetli ve daha sade bir prosedürle farklı sınıf ehliyetlere geçiş yapabilecek.

Türkiye’de milyonlarca sürücünün uzun süredir şikâyetçi olduğu ehliyet sınıfları arasındaki geçiş prosedürleri yeniden masaya yatırılıyor. 11. Yargı Paketi’nin Meclis’teki görüşmeleri sürerken, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 12. Yargı Paketi’nde sürücü belgelerine yönelik önemli kolaylıkların yer alacağı kulislerde konuşuluyor. Özellikle A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçişi zorlaştıran uygulamaların sadeleştirilmesi gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ D ÜZENLEMELER YOLDA

11.Yargı Paketi, trafik alanında önemli yaptırımlar içeriyor. Taslağa göre:

Trafikte sald ırgan davranış sergileyip ara çtan inerek tehditte bulunan sürücülere yüksek para cezalar ı uygulanacak.

Alkoll ü araç kullan ımıyla ilgili yaptırımlar artırılacak.

Hız ihlallerinde kademeli ceza sistemi devreye alınacak.

Bu düzenlemeler Meclis görüşmelerinde şekillenirken, gözler bir sonraki paket olan 12. Yargı Paketi’ne çevrildi.

EHL İYET GE Ç İŞİNDE ZORLAYICI PROSED ÜRLER KALKIYOR

Kulis bilgilerine göre İçişleri Bakanlığı, sürücü belgeleri konusunda kapsamlı bir çalışma hazırlıyor. Yeni taslak, ehliyet sınıfları arasındaki geçişi kolaylaştıran adımları içeriyor.

Özellikle:

A, B, C, D ve E s ınıfı ehliyetler arasında ge çi ş s ürecinin sadele ştirilmesi,

Eğitim ve belge s üreçlerinin k ısaltılması,

Maliyetlerin d ü ş ürülmesi,

Tek bir ehliyet üzerinde birden fazla s ınıfın taşınabilmesi,

üzerinde durulan başlıklar arasında.

125 CC YETKİSİNDEN SONRA YENİ ADIMLAR GELİYOR

Şubat 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle B sınıfı ehliyete sahip sürücülere 125 CC’ye kadar motosiklet kullanma hakkı tanınmıştı. Yeni paketin, bu kolaylığı daha geniş bir yelpazeye yayabileceği belirtiliyor.

Böylece:

Daha fazla araç s ınıfında ek sınav gereksinimi kalkabilir,

S ürücüler uzun bekleme sürelerinden kurtulabilir,

Mobilite alan ında önemli bir esneklik sa ğlanabilir.

D ÜZENLEME YASALA ŞIRSA NELER DEĞİŞECEK?

Taslak Meclis’e geldiğinde şu yeniliklerin netleşmesi bekleniyor:

• Daha kısa başvuru ve belge süreci

Sınıflar arasında geçişte mevcut uzun prosedürlerin büyük kısmı kaldırılabilir.

• Düşen eğitim ve sınav maliyetleri

Sürücülerin farklı sınıflara geçişte ödediği ücretlerin azalması bekleniyor.

• Çoklu sınıf ehliyet dönemi

Tek bir sürücü belgesinde birden fazla sınıfın yer alması gündemde.

• Operasyonel kolaylık

Özellikle ticari araç kullanan sürücüler için büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.

12.Yargı Paketi’nin Meclis gündemine girmesiyle birlikte ehliyet geçişlerine ilişkin tüm ayrıntılar netleşecek. Düzenleme hayata geçtiğinde, hem bireysel sürücüler hem de profesyonel şoförler için büyük bir kolaylık sunan yeni bir dönem başlamış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi