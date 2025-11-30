İstanbul’da Kalkan Balığı Fiyatı Uçtu: Kilosu 1.200 TL’ye Alıcı Buluyor

Balık sezonunda tezgâhların en değerli ürünlerinden biri olan kalkan balığının fiyatı cep yakıyor. İstanbul’da kilosu 1.200 TL’den satılan kalkanın tek parça fiyatı 5 bin ile 7 bin TL arasında değişiyor.
İstanbul’da balık tezgâhlarında sezonun en yüksek fiyatlı ürünlerinden biri yine kalkan balığı oldu. Fatih’te yenilenerek hizmete açılan Tarihi Kumkapı Balık Pazarı’nda kalkanın kilosu 1.200 TL’den başlarken, tek bir balığın fiyatı ağırlığına göre 5 ila 7 bin TL’ye kadar çıkıyor. Tezgâhlarda en değerli balık olarak bilinen kalkan, hem fiyatıyla hem de sınırlı bulunurluğuyla dikkat çekiyor.
Pazardaki balıkçılar, kalkan balığının çoğunlukla bütün halde satıldığını belirtiyor. Ortalama 4 kilogram gelen bir kalkanın fiyatı 4.800 TL’yi buluyor. Satıcı Ömer Can, “4 kiloluk bir kalkan, 5 kişilik bir ailenin bir öğününe yeter. Tezgâhların gözdesi kalkan ve seveni çok.” ifadelerini kullanıyor.
Kalkan balığının yüksek fiyatı nedeniyle bütçesi yetmeyen tüketicilere yeni bir alternatif sunuluyor. Balıkçı Ömer Can, talebe göre kalkanın artık parça olarak da satıldığını söyleyerek şu bilgileri veriyor:
Böylece müşteriler bütçelerine göre kalkan satın alabiliyor.
Uzman balıkçıların önerisine göre, kalkan balığında ideal ağırlık 2 kilogram ve üzeri olanlar. Bu ağırlıktaki balıkların hem eti daha lezzetli oluyor hem de pişirme kalitesi artıyor.
Balık sezonunun en pahalı ürünlerinden biri olan kalkan balığı, İstanbul tezgâhlarında hem fiyatıyla hem de sınırlı arzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Parça halinde satış uygulaması ise yüksek maliyet nedeniyle kalkan balığına ulaşamayan tüketiciler için yeni bir seçenek olarak öne çıkıyor.
