Trabzon’da Ağaç Kesimi Faciası: Devrilen Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Vakfıkebir’in Karadağ Yaylası’nda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan 45 yaşındaki Coşkun Bayrak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde ağaç kesimi sırasında meydana gelen iş kazası, yaylada hüzne neden oldu. Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde çalışma yapan Coşkun Bayrak, kesim sırasında devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tüm çabalara rağmen Bayrak’ı hayata döndüremedi.

A ĞA Ç DEVR İLDİ, ALTINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki Coşkun Bayrak, yaylada ağaç kesimi yaparken kontrolsüz şekilde devrilen ağacın altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

M ÜDAHALEYE RA ĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Bayrak’a uzun süre müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen talihsiz adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi