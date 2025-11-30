Airbus’tan Tarihin En Büyük Yazılım Müdahalesi: 6 Bin A320 Uçağı Güncellemeye Alındı

Airbus’ın zorunlu yazılım güncellemesi dünya genelinde 6 bin A320 ailesi uçağını etkiledi. THY ve AJet toplam 15 uçağını geçici olarak servisten çekti. Pegasus ise tarife düzenlemeleriyle süreci yönetirken, şirketler güncellemenin uçuş güvenliğini riske atmadığını vurguluyor.
Havacılık sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir gelişme gündeme oturdu. Airbus’ın A320 ailesi uçakları için zorunlu hale getirdiği yazılım güncellemesi, dünya genelinde yaklaşık 6 bin uçağı kapsayan dev bir teknik operasyon başlattı. Uygulama nedeniyle birçok havayolu uçuş planlarını yeniden düzenlemek zorunda kalırken, Türkiye’de THY ve AJet toplam 15 Airbus uçağını geçici olarak servisten çekti. Pegasus ise güncellemeyi uçuş rotasyonlarını düzenleyerek yönetti.
Airbus tarafından yayımlanan teknik rapora göre A320 ailesinde kullanılan uçuş kontrol sistemi yazılımında, özellikle yoğun güneş patlamaları gibi olağanüstü atmosfer koşullarında uçuş bilgisayarındaki verilerin bozulmasına yol açabilen bir hata tespit edildi.
Bu durum:
neden olabilme riski taşıdığı için Airbus, EASA ve ulusal havacılık otoriteleriyle birlikte acil bir güncelleme süreci başlattı.
Airbus yetkilileri, kapsamın büyüklüğü nedeniyle bunun şirket tarihindeki “en geniş ölçekli yazılım müdahalesi” olduğunu belirtiyor.
Zorunlu güncelleme nedeniyle havayolları birçok uçağını kalkış öncesi 2–3 saatlik teknik bakıma almak zorunda kaldı. Bu durum dünya genelinde gecikmelerin ve sefer değişikliklerinin artmasına yol açtı.
Dünyadan örnekler:
Türkiye’deki havayolları süreci kontrollü bir takvimle yöneterek operasyonların aksamamasına odaklandı.
THY & AJet
Pegasus
Airbus, söz konusu yazılım hatasının uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atmadığını belirterek güncellemenin sadece öngörülebilir bir teknik riskin giderilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.
Havayolları da:
vurguluyor.
Airbus’ın A320 ailesi için başlattığı dev yazılım operasyonu, dünya havacılık sektöründe kısa süreli plan değişikliklerine yol açsa da güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor. Güncellemenin tamamlanmasıyla birlikte, A320 filosunun daha yüksek veri güvenliğiyle uçuşlarını sürdüreceği ifade ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sony, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek ilk 200 MP çözünürlüklü LYT-901 sensörünü tanıtarak Samsung’un uzun süredir domine ettiği yüksek çözünürlüklü kamera segmentine güçlü bir rakip olarak girdi. Japon teknoloji devi Sony, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacak 200 megapiksellik LYT-901 kamera sensörünü duyurdu. Üst seviye Android modellerine hitap edecek bu yeni donanım, sensör boyutu ve […]
Sony, PlayStation Plus Essential abonelerine aralık ayında sunacağı ücretsiz oyun listesini duyurdu. Toplam değeri 3 bin 500 TL’yi aşan beş popüler yapım 2 Aralık’tan itibaren indirilebilecek. PlayStation Plus aboneleri için aralık ayında kütüphane yine zenginleşiyor. Sony, her ay olduğu gibi bu ay da PS Plus Essential katmanına özel ücretsiz oyunları açıkladı. Beş yapımdan oluşan liste, […]
2026 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle, yurt dışından getirilen cep telefonları için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL’den 57 bin 241 TL’ye yükseldi. Zam öncesi işlem yapmak isteyenlerin 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşen yeniden değerleme oranı, yeni yılda […]
16 yaşındaki Adam Raine’in intiharı sonrası açılan davaya yanıt veren OpenAI, ChatGPT’nin genç üzerinde “doğrudan bir etkisi olmadığını” savunarak olayın sistemin amaç dışı kullanımından kaynaklandığını belirtti. Ailenin avukatı ise bu savunmayı “rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Yapay zekâ destekli sohbet robotlarının kullanım alanı genişledikçe, bu teknolojilerin etik sınırları ve şirketlerin sorumluluğu yeniden gündeme geliyor. California’da 16 […]
Bilgisayar zamanla yavaşlayabilir; bu durum hem iş verimliliğini hem de kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Ancak format atmak her zaman tek çözüm değildir. Aşağıdaki yöntemlerle bilgisayarın performansını artırmak mümkündür. Gereksiz Başlangıç Programlarını Kapatmak Bilgisayar açıldığında otomatik çalışan programlar sistemi yavaşlatabilir. Görev Yöneticisi üzerinden başlangıçta açılan uygulamaları kontrol edip gereksiz olanları devre dışı bırakmak performansı artırır. […]
Emekli Pilot Binbaşı İlker Tuncay: C-130 kazasında üç ihtimal öne çıkıyor Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesiyle ilgili konuşan Emekli Pilot Albay İlker Tuncay, kazaya ilişkin üç teknik ihtimal üzerinde durdu. 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan ve […]