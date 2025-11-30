Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Airbus'tan Tarihin En Büyük Yazılım Müdahalesi: 6 Bin A320 Uçağı Güncellemeye Alındı

Airbus’tan Tarihin En Büyük Yazılım Müdahalesi: 6 Bin A320 Uçağı Güncellemeye Alındı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Airbus’tan Tarihin En Büyük Yazılım Müdahalesi: 6 Bin A320 Uçağı Güncellemeye Alındı

Airbus’ın zorunlu yazılım güncellemesi dünya genelinde 6 bin A320 ailesi uçağını etkiledi. THY ve AJet toplam 15 uçağını geçici olarak servisten çekti. Pegasus ise tarife düzenlemeleriyle süreci yönetirken, şirketler güncellemenin uçuş güvenliğini riske atmadığını vurguluyor.

Havacılık sektörünü yakından ilgilendiren kritik bir gelişme gündeme oturdu. Airbus’ın A320 ailesi uçakları için zorunlu hale getirdiği yazılım güncellemesi, dünya genelinde yaklaşık 6 bin uçağı kapsayan dev bir teknik operasyon başlattı. Uygulama nedeniyle birçok havayolu uçuş planlarını yeniden düzenlemek zorunda kalırken, Türkiye’de THY ve AJet toplam 15 Airbus uçağını geçici olarak servisten çekti. Pegasus ise güncellemeyi uçuş rotasyonlarını düzenleyerek yönetti.

GÜNCELLEME NEDEN ZORUNLU HALE GELDİ?

Airbus tarafından yayımlanan teknik rapora göre A320 ailesinde kullanılan uçuş kontrol sistemi yazılımında, özellikle yoğun güneş patlamaları gibi olağanüstü atmosfer koşullarında uçuş bilgisayarındaki verilerin bozulmasına yol açabilen bir hata tespit edildi.

Bu durum:

  • Uçuş bilgisayarında veri tutarsızlığına,
  • Bazı kontrol komutlarının gecikmesine,
  • Sistemlerin yedek modlara geçmesine

neden olabilme riski taşıdığı için Airbus, EASA ve ulusal havacılık otoriteleriyle birlikte acil bir güncelleme süreci başlattı.

Airbus yetkilileri, kapsamın büyüklüğü nedeniyle bunun şirket tarihindeki “en geniş ölçekli yazılım müdahalesi” olduğunu belirtiyor.

DÜNYA ÇAPINDA UÇUŞ PLANLARI DEĞİŞTİ

Zorunlu güncelleme nedeniyle havayolları birçok uçağını kalkış öncesi 2–3 saatlik teknik bakıma almak zorunda kaldı. Bu durum dünya genelinde gecikmelerin ve sefer değişikliklerinin artmasına yol açtı.

Dünyadan örnekler:

  • American Airlines: 480’den fazla A320’nin 340’ı başlangıçta güncelleme listesine girdi; süreç ilerledikçe sayı 209’a düşürüldü.
  • Hindistan’da IndiGo – Air India – Air India Express: Toplam 338 uçakta güncelleme süreci devam ediyor; bazı seferlerde 60–90 dakikalık gecikmeler yaşandı.
  • ABD’de uygulama, tatil dönüş trafiğine denk geldiği için operasyonel baskı daha da arttı.

TÜRKİYE’DE ETKİ SINIRLI KALDI

Türkiye’deki havayolları süreci kontrollü bir takvimle yöneterek operasyonların aksamamasına odaklandı.

THY & AJet

  • Toplam 15 Airbus uçağı geçici olarak servisten çekildi.
  • Bazı hatlarda uçak değişiklikleri ve kısa gecikmeler yaşandı.
  • Güncellemeler planlı bakım aralıklarına entegre edildi.

Pegasus

  • Filosunda 46 A320 ailesi uçağı bulunuyor.
  • Güncelleme, tarife optimizasyonu ve rotasyon planlamasıyla yönetildi.
  • Sefer iptali yerine küçük zaman düzenlemeleri tercih edildi.

AİRBUS VE HAVAYOLLARINDAN NET AÇIKLAMA: “UÇUŞ GÜVENLİĞİ RİSKİ YOK”

Airbus, söz konusu yazılım hatasının uçuş güvenliğini doğrudan tehlikeye atmadığını belirterek güncellemenin sadece öngörülebilir bir teknik riskin giderilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

Havayolları da:

  • Uçakların güvenle operasyonlarına devam ettiğini,
  • Güncellemenin tamamen önleyici teknik bir tedbir olduğunu

vurguluyor.

Airbus’ın A320 ailesi için başlattığı dev yazılım operasyonu, dünya havacılık sektöründe kısa süreli plan değişikliklerine yol açsa da güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor. Güncellemenin tamamlanmasıyla birlikte, A320 filosunun daha yüksek veri güvenliğiyle uçuşlarını sürdüreceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

