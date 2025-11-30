Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den Şaşırtan Tavsiye: Deprem Çantanıza Tuz ve Streç Film Ekleyin

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Şaşırtan Tavsiye: Deprem Çantanıza Tuz ve Streç Film Ekleyin

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Şaşırtan Tavsiye: Deprem Çantanıza Tuz ve Streç Film Ekleyin

Türkiye’nin 6 deprem levhası üzerinde bulunduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem çantasına mutlaka tuz ve streç film eklenmesi gerektiğini söyledi. Moriwaki, tuzun güç kaybını önlediğini, streç filmin ise soğuğa karşı hayati koruma sağladığını vurguladı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’nin 6 farklı levhanın kesişim noktasında yer aldığına vurgu yapan Moriwaki, deprem sırasında yapılması gerekenlerden deprem çantasının içeriğine kadar birçok kritik başlıkta tavsiyeler verdi. “Ne işi var diye ilk kez duyuyor olabilirsiniz” sözleriyle dikkat çeken Moriwaki, streç film ve tuzun deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizdi.

“DÜNYADA TÜRKİYE KADAR KARMAŞIK BİR DEPREM COĞRAFYASI YOK”

Söyleşide Türkiye ile Japonya’yı karşılaştıran Moriwaki, Japonya’da dört deprem levhası bulunduğunu, Türkiye’de ise altı farklı levhanın aynı bölgede etkileşimde olduğunu belirtti.

Moriwaki şu ifadeleri kullandı:

  • “Türkiye’nin deprem yapısı dünyanın en karmaşıklarından biri.”
  • “Anadolu, Afrika, Arap, Ege, Karadeniz ve Avrasya levhası aynı bölgede hareket halinde.”
  • “Bu kadar karmaşık yapıya sahip başka ülke yok; deprem gerçeğini kabul edip buna göre hazırlanmak gerekiyor.”

DEPREM ANINDA NEDEN MERDİVENDEN KAÇINILMALI?

Moriwaki’nin üzerinde durduğu önemli uyarılardan biri de merdiven kullanımı oldu.

Merdivenler binanın en zayıf noktalarından

  • “Depremlerde en önce zarar gören yer genellikle merdivenler.”
  • “2020 İzmir depreminde çökmenin merdivenden başladığı binalar vardı.”
  • “Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkılan bölüm yine merdivenlerdi.”

Moriwaki, deprem sırasında merdivene koşmak yerine yaşam üçgeni oluşturmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

DEPREM ÇANTASINA NEDEN TUZ VE STREÇ FİLM KONULMALI?

Moriwaki’nin en çok dikkat çeken tavsiyesi deprem çantasıyla ilgili oldu. Su, yiyecek ve düdük gibi standart malzemelere ek olarak tuz ve streç film bulundurulmasını önerdi.

Tuzun Önemi: Güç Kaybını Önler

Uzman, bu tavsiyenin çoğu kişi için yeni olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

  • “Su varsa bir ay yaşayabilirsiniz ama iki hafta sonra güç kaybı başlıyor.”
  • “İnsan vücudu tuzsuz kalınca enerji düşüşü yaşanıyor.”
  • “Her 2-3 günde bir dilinize bir miktar tuz koyarsanız bu güç kaybı engellenebilir.”

Streç filmin hayati rolü: Soğukta ısıyı korur

Moriwaki özellikle 6 Şubat depremini hatırlatarak:

  • “O gece insanlar pijamayla dışarı çıktı.”
  • “Mont yoksa bile streç filmi vücudunuza sardığınızda ısı kaybı engellenir.”
  • “Kalın bir manto etkisi yapar ve hayatta kalma ihtimalinizi artırır.”

Şeffaf streç filmin deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizdi.

DEPREM EĞİTİMLERİ NEDEN YETERLİ DEĞİL?

Moriwaki, Türkiye’de deprem eğitimlerinin yılda sadece bir veya iki kez yapılmasının yeterli olmadığını belirtti.

Japonya’da model: Ayda bir tatbikat

  • “Japonya’da ayda bir okulda, ayda bir mahallede tatbikat yapılıyor.”
  • “Düdük çaldığında herkes otomatik olarak ne yapacağını hatırlıyor.”
  • “Eğitim anaokulunda oyunlarla başlıyor.”

Türkiye’de eğitimin sürekli hâle getirilmesi gerektiğini söyleyen uzman, reflekslerin sadece düzenli tekrar ile gelişebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

