Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Şaşırtan Tavsiye: Deprem Çantanıza Tuz ve Streç Film Ekleyin

Türkiye’nin 6 deprem levhası üzerinde bulunduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem çantasına mutlaka tuz ve streç film eklenmesi gerektiğini söyledi. Moriwaki, tuzun güç kaybını önlediğini, streç filmin ise soğuğa karşı hayati koruma sağladığını vurguladı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’nin 6 farklı levhanın kesişim noktasında yer aldığına vurgu yapan Moriwaki, deprem sırasında yapılması gerekenlerden deprem çantasının içeriğine kadar birçok kritik başlıkta tavsiyeler verdi. “Ne işi var diye ilk kez duyuyor olabilirsiniz” sözleriyle dikkat çeken Moriwaki, streç film ve tuzun deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Söyleşide Türkiye ile Japonya’yı karşılaştıran Moriwaki, Japonya’da dört deprem levhası bulunduğunu, Türkiye’de ise altı farklı levhanın aynı bölgede etkileşimde olduğunu belirtti.
Moriwaki şu ifadeleri kullandı:
Moriwaki’nin üzerinde durduğu önemli uyarılardan biri de merdiven kullanımı oldu.
Merdivenler binanın en zayıf noktalarından
Moriwaki, deprem sırasında merdivene koşmak yerine yaşam üçgeni oluşturmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.
Moriwaki’nin en çok dikkat çeken tavsiyesi deprem çantasıyla ilgili oldu. Su, yiyecek ve düdük gibi standart malzemelere ek olarak tuz ve streç film bulundurulmasını önerdi.
Tuzun Önemi: Güç Kaybını Önler
Uzman, bu tavsiyenin çoğu kişi için yeni olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
Streç filmin hayati rolü: Soğukta ısıyı korur
Moriwaki özellikle 6 Şubat depremini hatırlatarak:
Şeffaf streç filmin deprem çantasında mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Moriwaki, Türkiye’de deprem eğitimlerinin yılda sadece bir veya iki kez yapılmasının yeterli olmadığını belirtti.
Japonya’da model: Ayda bir tatbikat
Türkiye’de eğitimin sürekli hâle getirilmesi gerektiğini söyleyen uzman, reflekslerin sadece düzenli tekrar ile gelişebileceğini ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
