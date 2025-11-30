ING Bank’tan 0,99 faizli ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları

ING, ilk kez bankaya başvuracak İLKSAN üyelerine özel düşük faizli kredi kampanyası başlattı. %0,99 faiz oranı ile 50.000 TL’ye varan nakit desteği sunan kampanya, sınırlı süreyle geçerli olacak.
ING Türkiye, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının yer aldığı İLKSAN üyelerine yönelik dikkat çekici bir kredi kampanyası duyurdu. Banka, ilk kez ING müşterisi olacak İLKSAN üyelerine %0,99 gibi piyasa ortalamasının oldukça altında yer alan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ve taksitli destek hesap fırsatı sunuyor. 50.000 TL’ye varan nakit desteği sağlayan kampanya, uygun faiz oranları ve esnek vadeleriyle bütçesini rahatlatmak isteyen eğitimciler için önemli bir avantaj oluşturuyor.
ING’nin yeni kampanyası kapsamında ilk kez ING’li olacak İLKSAN üyeleri:
6 ay vadede 25.000 TL’ye kadar %0,99 faizli ihtiyaç kredisi
3 ay vadede 25.000 TL’ye kadar %0,99 faizli Taksitli Destek Hesap (TDH)
kullanabilecek.
Toplamda 50.000 TL’ye ulaşabilen bu avantajlı paket, kampanyanın en dikkat çeken kısmını oluşturuyor.
Halihazırda ING müşterisi olan İLKSAN üyeleri ise:
%3,33 ile %3,99 arasında değişen faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi
kullanabiliyor.
Bu gruba özel Taksitli Destek Hesap kampanyası bulunmuyor.
TURUNCU EKSTRA İLE FAİZ ORANLARI DAHA DA DÜŞEBİLİYOR
Turuncu Ekstra programından faydalanan üyeler için faiz oranları daha da avantajlı hale gelebiliyor:
5.000 TL’ye kadar olan kredilerde taksitlere yansıyan faiz %0’dan başlıyor
5.001 TL üzeri kredilerde ise indirimli faiz oranı %2,99’dan başlıyor
Bu avantaj yalnızca kampanya kapsamındaki ilk kredi kullanımı için geçerli.
Kampanya yalnızca İLKSAN üyelerine özeldir.
Başvuruların mutlaka kampanyaya özel yönlendirme üzerinden yapılması gerekir.
%0,99 faizli paket yalnızca ilk kez ING müşterisi olacak İLKSAN üyeleri için geçerlidir.
Destek Hesap kullanımında önce ING Mobil üzerinden hesap tanımlaması yapılmalıdır.
3 ay erteleme seçeneği %0,99 faizli kredide geçerli değildir.
ING gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir.
25.000 TL – 6 Ay Vade – %0,99 Faiz
Tahsis ücreti: 125 TL
Aylık taksit: 4.356,35 TL
Toplam geri ödeme: 26.138,12 TL
125.000 TL – 12 Ay Vade – %3,99 Faiz
Tahsis ücreti: 625 TL
Aylık taksit: 14.252,31 TL
Toplam geri ödeme: 171.027,68 TL
125.000 TL – 24 Ay Vade – %3,59 Faiz
Aylık taksit: 8.767,68 TL
Toplam geri ödeme: 210.424,40 TL
125.000 TL – 36 Ay Vade – %3,33 Faiz
Aylık taksit: 13.574,51 TL
Toplam geri ödeme: 162.894,12 TL
Başvuru yapmak isteyen İLKSAN üyelerinin:
Kampanya sayfasındaki “Hemen Başvur” alanını kullanması,
ING Mobil üzerinden destek hesap başvurusu gerçekleştirmesi,
Gerekli durumlarda gelir belgesi sunması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
