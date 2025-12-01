Ümit Özdağ’ın sosyal medya paylaşımında intihal iddiası: “Üç paragraf benim yazımdan”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller’in bir gün önce yayımlanan köşe yazısından bölümler içerdiği belirlendi. Güller’in “Paylaştığınız üç paragraf da benim dünkü yazımdan” diyerek tepki göstermesi üzerine gözler Özdağ’ın açıklamasına çevrildi.
Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Özdağ’ın paylaştığı metindeki ifadelerin kendi yazısıyla birebir örtüştüğünü belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Güller, “Ümit Bey, paylaştığınız üç paragraf da benim Cumhuriyet’teki dünkü yazımdan. Bilginize ve dikkatinize” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından açıklama yapan Ümit Özdağ, söz konusu metni bir avukat arkadaşından değerlendirmesi için aldığını söyledi. Metnin özgün bir çalışma olarak iletildiğini belirten Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
“Doğrudur Mehmet Bey. Bu sabah bir avukat arkadaşım kendi özgün çalışması olduğunu düşündürecek şekilde değerlendirmem için yolladı. Doğru bir fikir olduğu için paylaştım. Daha sonra bir derleme olduğunu ifade etti ancak sizden alıntı yaptığını söylemedi.”
Ümit Özdağ, Güller’in yazısını okumadığını ancak metindeki görüşleri doğru bulduğu için paylaşımı kaldırmadığını vurguladı.
“Kaldırmayı tercih etmedim, özetle elimize sağlık” ifadelerini kullanan Özdağ’ın açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
