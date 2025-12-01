Sergen Yalçın’dan istifa çağrılarına net yanıt: “Boşuna beklemesinler, gitmiyorum”

Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, istifa edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

“BENİM AĞZIMDAN YAPILAN AÇIKLAMALARIN HEPSİ YALA”

Hakkında yayınlanan sözde açıklamalara tepki gösteren Yalçın, kendisine atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Ne Twitter’da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin.” diye konuştu.

Teknik direktör, eleştirilerini sürdürerek “Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, Twitter’daki o dümencilerden bahsetmiyorum.” sözlerini kullandı.

“TARAFTAR ARKAMDA DURSUN, MAHÇUP ETMEYECEĞİM”

Beşiktaş camiasına mesaj veren Yalçın, taraftar desteğinin kendisi için belirleyici olduğunu vurguladı:

“Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim.” dedi.

Sergen Yalçın’ın açıklamaları, siyah-beyazlı camiada son günlerde artan istifa tartışmalarına nokta koydu.

Kaynak: Haber Merkezi