İsrail Ordusunda Android Yasağı: Üst Düzey Subaylara iPhone Zorunluluğu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), siber güvenlik gerekçesiyle yarbay ve üzeri rütbelerde Android telefon kullanımını yasakladı. Üst düzey komutanlar resmi iletişimde yalnızca IDF tarafından verilen iPhone’ları kullanacak.

İsrail Savunma Kuvvetleri, üst düzey komuta kademesinde dijital güvenliği artırmak için önemli bir karar aldı. Jerusalem Post ve Ordu Radyosu’nun aktardığı bilgilere göre, yarbay ve üzeri rütbeye sahip subayların Android işletim sistemli telefon kullanması yasaklandı. Yeni düzenlemeyle birlikte bu komutanlar, resmi iletişimde yalnızca IDF tarafından sağlanan Apple iPhone cihazlarını kullanmak zorunda olacak. Kararın, gizli askerî bilgilere yönelik artan siber tehditlere karşı güvenlik protokollerini güçlendirmek amacıyla alındığı belirtiliyor.

SİBER TEHDİTLERE KARŞI STANDART G ÜVENL İK MODELİ

IDF kaynakları, Android yasağının temel nedeninin üst düzey subayların telefonlarına yönelik izinsiz erişim riskini azaltmak olduğunu belirtiyor. Tek bir işletim sistemi üzerinden ilerlemenin güvenlik taramaları, yazılım güncellemeleri ve tehdit tespit süreçlerini daha kontrollü hale getirdiği ifade ediliyor.

İPHONE ZORUNLULUĞU G ÜVENL İK S ÜREÇLER İNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Yeni direktife göre iPhone cihazlar, IDF’nin kendi güvenlik yazılımları ve şifreleme protokolleriyle donatılarak dağıtılacak. Böylece ordu, güncelleme yönetiminden uygulama denetimine kadar tüm süreci tek noktadan kontrol edebilecek. Uzmanlar, bu yaklaşımın siber saldırılara karşı kapalı ve daha izole bir sistem oluşturduğunu vurguluyor.

KARAR SADECE ÜST RÜTBELER İ KAPSIYOR

Android yasağı tüm askerleri değil, yalnızca yarbay ve üzeri rütbeyi kapsıyor. Alt rütbelerde şimdilik bir kısıtlama getirilmedi. Ancak askeri kaynaklar, ilerleyen dönemlerde benzer düzenlemelerin daha geniş kademelere yayılabileceği sinyalini veriyor.

G ÜVENL İK ODAKLI YENİ D ÖNEM

IDF’nin bu hamlesi, son yıllarda artan siber casusluk girişimlerine karşı daha sıkı bir savunma hattı oluşturma çabasının parçası olarak değerlendiriliyor. Ordunun tek bir akıllı telefon ekosistemine geçmesiyle, gizli askeri bilgilerin sızma riskinin azaltılması hedefleniyor.

