Melissa Vargas, ehliyet sınavı için 1100 kilometre yol gitti

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Melissa Vargas, bu kez sahada değil, direksiyon sınavında görüntülendi. B1 sınıfı ehliyet sınavına katılmak için İstanbul’dan 1100 kilometrelik yol yaparak Malatya’ya giden Vargas, fahri hemşerisi olduğu kentte yoğun ilgiyle karşılandı.

Küba asıllı milli voleybolcu, B1 ehliyeti için gireceği sınavı Malatya’da gerçekleştirmek üzere kente geldi. Şehir Mezarlığı’ndaki Trafik Eğitim Parkuru’nda sınav öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Vargas, sevenleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve Malatyalıların sıcak ilgisine teşekkür etti.

“MALATYA’YA DÖRDÜNCÜ GELİŞİM, KAYISIYA BAYILIYORUM”

Vargas, sınav öncesi yaptığı açıklamada Malatya’ya olan sevgisini bir kez daha dile getirdi:

“Malatya’ya dördüncü gelişim. Kayısısını çok seviyorum, sürekli kayısı yiyorum. Sahadayken kendimi özgür hissediyorum ama saha dışında zaman zaman daha fazla baskı altında kaldığımı söyleyebilirim.” dedi.

“BEN MALATYALIYIM”

Milli yıldız, kente olan bağının tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Malatya’ya çok özel bir sevgim var. Bu sevgi Akif Başkan’a duyduğum sempatiyle başladı. Şehre her gelişimde çok iyi hissediyorum. İnsanlar çok samimi, sıcak ve dostça. Kendimi burada gerçekten Malatyalı gibi hissediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi