AK Parti’nin Önceki Dönem Milletvekili Cemal Öztürk Vefat Etti

26. ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı.

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun süredir Ankara’da sürdürdüğü tedavinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesinin 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verileceği bildirildi. Haberin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve birçok AK Partili isim taziye mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cemal Öztürk’ün vefatını “üzüntüyle öğrendiğini” belirtti. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk’ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum.”

CEVDET YILMAZ: ‘TECR ÜBES İ VE İLKELİ DURUŞUYLA İZ BIRAKTI’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da taziye mesajında Öztürk ile uzun yıllar TBMM’de birlikte çalıştığını hatırlatarak, “Tecrübesi, birikimi ve ilkeli siyasi duruşu ile Giresun’a ve ülkemize yaptığı hizmetleri hayırla yad ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. Yılmaz, Öztürk’ün vefatının kendisinde derin bir üzüntü yarattığını belirterek ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diledi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk’ün vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kurtulmuş, “Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.” dedi.

AK PARTİ Y ÖNET İMİNDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, merhum Öztürk için yayımladığı taziye mesajında, “Önceki dönem Giresun Milletvekilimiz, yol arkadaşımız merhum Cemal Öztürk’e Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında, “Çok üzgünüz. 26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Cemal Öztürk’ü kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” diyerek siyaset camiasının başsağlığı dileklerini paylaştı.

CENAZE T ÖREN İ 2 ARALIK’TA

Cemal Öztürk’ün cenazesi, 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde defnedilecek. Öztürk’ün vefatı, Giresun’da ve AK Parti teşkilatında büyük üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi