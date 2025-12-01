Hatimoğulları’ndan Özgür Özel’e “Stockholm Sendromu” Tepkisi: “Bu Mesele Sandığın Çok Ötesindedir”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’in “Stockholm sendromu” çıkışına sert bir dille karşılık verdi. İttifak ihtimali sorusuna da yanıt veren Hatimoğulları, “Bu süreç seçim hesaplarının çok üzerindedir” diyerek kapıyı kapattı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çanakkale’de katıldığı “Demokratik Toplum ve Barış Buluşması”nda gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, kurultay konuşmasındaki “Stockholm sendromu” göndermesine sert tepki gösteren Hatimoğulları, bu benzetmeyi “akıl tutulması” olarak nitelendirdi. AKP ve MHP ile yürütülen temaslardan ittifak beklentisi oluştuğuna dair iddialara da değinen Hatimoğulları, “Bu mesele sandığın çok ötesindedir” diyerek ittifak ihtimalini net bir şekilde reddetti.

ÖZEL’ İN ‘STOCKHOLM SENDROMU’ MESAJINA SERT YANIT

CHP lideri Özgür Özel’in isim vermeden yaptığı eleştiriye yanıt veren Hatimoğulları, söz konusu benzetmeyi kabul edilemez olarak değerlendirdi.

“Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır” diyen Hatimoğulları, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bizler tarih boyunca bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız. Halkın özgürlük mücadelesi, baskıcı iktidarların psikolojik oyunlarıyla sınırlanamaz.”

“İTTİFAK BEKLEYENLER YANILIYOR”

Son dönemde AKP ve MHP ile yapılan görüşmeler üzerinden ortaya atılan “ittifak ihtimali” iddialarını da değerlendiren Hatimoğulları, bu yorumları kesin bir dille reddetti.

“AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var” diyen Hatimoğulları, “Buradan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar sonuç elde edemez” dedi.

Sürecin seçim hesaplarıyla okunamayacağını vurgulayan Hatimoğulları şöyle konuştu:

“Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Kürt meselesini seçim, Kürt seçmeni de kendi seçmeni gözüyle görenler yanılır. Barışı inşa etmek ve yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu bir barışı tesis etmek için bu süreci yürütüyoruz.”

ÖZEL NE DEM İŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı’ndaki konuşmasında DEM Parti’ye göndermede bulunarak, “Herkesi Stockholm sendromuna kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi