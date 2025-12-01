Ajax Taraftarının Meşaleli Gösterisi Maçı Durdurdu: Hakem Karşılaşmayı Erteledi

Ajax–Groningen maçında tribünlerde yakılan onlarca meşale ve sahaya atılan havai fişekler büyük paniğe neden oldu. Futbolcular saha dışına kaçarken hakem karşılaşmayı erteleme kararı aldı.
Hollanda Ligi’nde Ajax ile FC Groningen arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan tehlikeli gösteri nedeniyle yarıda kaldı. Johan Cruyff Arena’da yapılan maçın 6. dakikasında Ajax taraftarları, bu ay içinde hayatını kaybeden “Hooligans” grubunun tanınan ismi Tum’u anmak için geniş çaplı bir meşale koreografisi hazırladı. Ancak tribünlerde yakılan yoğun meşaleler ve sahaya doğru patlatılan havai fişekler nedeniyle müsabaka durduruldu. Hakem ve futbolcular soyunma odasına giderken maçın ertelendiği açıklandı.
Hollanda basınındaki bilgilere göre Ajax taraftarları, Tum adındaki taraftarın anısına maçın başında koreografi planladı. Tribünlerde aynı anda onlarca meşale yakılmasıyla stadyumu kaplayan duman hem güvenlik hem de görüş sorununa yol açtı. Gösterinin bir anda kontrolden çıkmasıyla bazı taraftarların sahaya doğru havai fişek patlatması paniği artırdı.
Havai fişeklerin sahaya yönelmesi üzerine futbolcuların hızla oyun alanından uzaklaştığı görüldü. Hakem, güvenlik gerekçesiyle oyunu durdurduktan sonra oyuncularla birlikte hızla soyunma odasına yöneldi. Stadyumda atmosfer normale dönmeyince maçın devam ettirilmesi mümkün olmadı.
Olayların ardından yaklaşık bir süre bekleme kararı alan hakem ekibi, güvenlik riskinin sürmesi nedeniyle mücadeleyi erteledi. Yeni maç tarihinin Hollanda Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, istifa edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. “BENİM AĞZIMDAN YAPILAN AÇIKLAMALARIN HEPSİ YALA” Hakkında yayınlanan sözde açıklamalara […]
Sumatra Adası’nda etkili olan aşırı yağışlar yüz binlerce kişiyi etkiledi; 279 kişi kayıp, 80 bin kişi tahliye edildi Endonezya’da günlerdir süren yoğun yağışlar, ülkenin kuzey bölgelerini ağır bir felaketin içine sürükledi. Sumatra Adası’nda meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı 303’e yükseldi. Yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu, bölgedeki tahliye çalışmalarının zorlu arazi […]
Osimhen, Yunus ve Lemina’dan fedakârlık sinyali: “Risk varsa bu maç için alacağız” Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığının ardından tüm konsantrasyonunu Kadıköy’deki kritik derbiye çeviren Galatasaray’da, sakat oyunculardan gelen olumlu geri dönüşler teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürdü. Hafta boyunca durumu belirsiz olan üç yıldız—Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina—dev maç öncesi sahaya çıkmak için […]
Allsvenskan play-off rövanşında küme düşen Norrköping’in taraftarları, maçın 85. dakikasında suni çim zemine yakıcı madde atarak oyunun uzun süre durmasına neden oldu. Mücadele yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle tamamlanabildi. İsveç futbolunda sezonun en gergin karşılaşmalarından biri Norrköping ile Örgryte arasında oynanan play-off rövanşında yaşandı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norrköping, kendi sahasında çıktığı maçta taraftarlarının […]
Şükran Günü paylaşımıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian, New York’taki ödül töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek dikkat çekti. ABD’li reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, hem aile pozlarıyla hem de emzirme sürecine dair samimi açıklamalarıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 46 yaşındaki yıldız, iki yaşındaki […]
Süper Lig’in dev derbisinde yayıncı kuruluş, izleyicilere iki farklı spiker seçeneği sunacak. 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşma, toplam 32 kamerayla ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasıyla ekrana gelecek. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, yayıncılık açısından yeni bir deneyime sahne olacak. beIN SPORTS, karşılaşmayı iki […]