Ajax Taraftarının Meşaleli Gösterisi Maçı Durdurdu: Hakem Karşılaşmayı Erteledi

Ajax–Groningen maçında tribünlerde yakılan onlarca meşale ve sahaya atılan havai fişekler büyük paniğe neden oldu. Futbolcular saha dışına kaçarken hakem karşılaşmayı erteleme kararı aldı.

Hollanda Ligi’nde Ajax ile FC Groningen arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan tehlikeli gösteri nedeniyle yarıda kaldı. Johan Cruyff Arena’da yapılan maçın 6. dakikasında Ajax taraftarları, bu ay içinde hayatını kaybeden “Hooligans” grubunun tanınan ismi Tum’u anmak için geniş çaplı bir meşale koreografisi hazırladı. Ancak tribünlerde yakılan yoğun meşaleler ve sahaya doğru patlatılan havai fişekler nedeniyle müsabaka durduruldu. Hakem ve futbolcular soyunma odasına giderken maçın ertelendiği açıklandı.

TRİB ÜNLERDE ME ŞALELER, SAHADA PANİK

Hollanda basınındaki bilgilere göre Ajax taraftarları, Tum adındaki taraftarın anısına maçın başında koreografi planladı. Tribünlerde aynı anda onlarca meşale yakılmasıyla stadyumu kaplayan duman hem güvenlik hem de görüş sorununa yol açtı. Gösterinin bir anda kontrolden çıkmasıyla bazı taraftarların sahaya doğru havai fişek patlatması paniği artırdı.

FUTBOLCULAR SAHA KENARINA KA ÇTI

Havai fişeklerin sahaya yönelmesi üzerine futbolcuların hızla oyun alanından uzaklaştığı görüldü. Hakem, güvenlik gerekçesiyle oyunu durdurduktan sonra oyuncularla birlikte hızla soyunma odasına yöneldi. Stadyumda atmosfer normale dönmeyince maçın devam ettirilmesi mümkün olmadı.

HAKEM KARŞILAŞMAYI ERTELEDİ

Olayların ardından yaklaşık bir süre bekleme kararı alan hakem ekibi, güvenlik riskinin sürmesi nedeniyle mücadeleyi erteledi. Yeni maç tarihinin Hollanda Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.

