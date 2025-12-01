CHP’de seçim sonuçları açıklandı: Özgür Özel’in yeni A takımı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün süren yoğun mesainin ardından tamamlandı. Delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz onay aldı. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığı kurultayda, partinin yönetim kadroları yeni isimlerle güçlendirildi. Özel, “Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm üreten, iktidar hedefini açıkça ortaya koyan bir CHP’ye Türkiye hazır olsun” açıklamasında bulundu.

PARTİ MECLİSİ GENİŞLETİLDİ, 31 YENİ İSİM DAHİL EDİLDİ

Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliğiyle PM’nin üye sayısı 60’tan 80’e yükseltildi. Adaylık süreçlerinin tamamlanmasının ardından PM için 145, YDK için 31 başvuru gerçekleşti. Özel’in oluşturduğu anahtar listede mevcut MYK’dan 23 isim yerini korurken, parti yönetimine 31 yeni isim eklendi.

Ekonomi, hukuk ve kurumsal yönetim alanlarında dikkat çeken yeni kadrolar, partinin gelecek stratejisine yön verecek isimlerden oluşturuldu.

EKONOMİ VE HUKUK KADROLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Özgür Özel’in mevcut MYK’sında görev yapan ekonomistler Selin Sayek Böke ve Yalçın Karatepe’nin yanı sıra, yeni dönemde ekonomi kadrolarına Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Serkan Özcan ve Oya Ünlü Kızıl gibi alanında uzman isimler eklendi.

Hukuk alanında ise Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner ve Zeynel Emre gibi isimler partinin yeni dönem hukuk yapılanmasında görev alacak.

ANAHTAR LİSTE FİRESİZ ONAY ALDI

YDK seçimlerinde en yüksek oyu 972 ile Aliye Timisi Ersever aldı. Parti Meclisi seçimlerinde ise eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu 1022 oyla ilk sırada yer aldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl 1007, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise 1006 oy alarak PM’ye seçilen isimler arasında öne çıktı.

Özgür Özel’in anahtar listesinin tümü delegelerden tam destek aldı.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ A TAKIMI (TAM LİSTE)

Parti Meclisi:

Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlul Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Yankı Bağcıoğlu, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka.

Yüksek Disiplin Kurulu:

Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mezut Kırşanlı, Ali Narin.

Bilim Kurulu:

Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu.

ÖZGÜR ÖZEL: “İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLIYORUZ”

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın ilk gününde PM’nin 80 üyeye çıkarıldığını hatırlatarak, “Dün bin 333 oyla, geçerli oyların tamamını alarak parti tarihinin en yüksek desteğini aldık” dedi.

Özel, iktidar hedefini güçlendiren yeni kadroyla çalışacaklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Türkiye’nin dış politikasından güvenlik kaygılarına, tarımdan ekonomiye kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerilerini sunmaya devam edeceğiz. Meydanlarda, sokaklarda, mahallelerde sorunları anlatacak, çözümümüzü her vatandaşa ulaştıracağız. Türkiye, iktidarı hedefleyen bir CHP’ye hazır olsun.”

