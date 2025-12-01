Şarjda kalan cep telefonu patladı, mahalle ayağa kalktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen telefon patlaması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yenişehir Deprem Konutları’nda bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası aniden infilak etti. Gürültünün duyulması üzerine güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ, GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Patlama ihbarı üzerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, güvenlik çemberi oluşturarak çevrede inceleme yaptı. Olası bir gaz kaçağı veya elektrik kaynağı riskine karşı bölge kontrollü şekilde tarandı.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

İlk belirlemelere göre patlamada herhangi bir yaralanma olmadı. Sadece telefonun bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin incelemeleri sürerken, patlamanın bataryadaki teknik arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi