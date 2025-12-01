Aşırı yağışlar üç ülkeyi vurdu: Can kaybı 938’e çıktı, yüzlerce kayıp var

Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor.
Sri Lanka, Ditwah Kasırgası’nın taşıdığı aşırı yağışların ardından derin bir krizle karşı karşıya. Ülkede can kaybı 334’e yükselirken, bu durum 2004’teki tsunami sonrası yaşanan en büyük doğal afet olarak kayıtlara geçti.
Başkent Colombo’nun alçak bölgeleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli bölgelere taşındı. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake olağanüstü hal ilan ederek, “Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.
Sumatra Adası da aynı sistemin devam eden yağışları nedeniyle büyük bir yıkım yaşıyor. Endonezya’da can kaybı 442’ye ulaşırken, 402 kişiden hâlâ haber alınamıyor.
Ulaşım altyapısında büyük çöküntüler meydana geldi; birçok bölgeyle iletişim tamamen koptu. Bazı yerleşim birimlerine hâlâ ulaşılamadığı açıklanırken, Cakarta yönetimi yardım faaliyetlerini hızlandırmak için bölgeye iki savaş gemisi gönderdi.
Padang kentinde evini kaybeden bir vatandaş yaşadıklarını, “Su bir anda yükseldi, kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Döndüğümüzde evimiz yoktu” sözleriyle anlattı.
Öte yandan, Meureudu bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı bildirildi.
Tayland’da muson yağmurlarının tropikal fırtınalarla birleşmesiyle oluşan seller büyük kayıplara yol açtı. Ülkede ölü sayısı 162’ye çıktı. Hükümet, yakınlarını kaybeden ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu ancak afet yönetimine yönelik eleştiriler giderek artıyor.
Bilim insanları, haziran–eylül arasında görülen muson yağışlarının bu yıl tropikal sistemlerle birleşerek olağanüstü bir güç kazandığını vurguluyor. Aşırı yağışların tetiklediği sel ve heyelanların, iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının çarpıcı bir örneği olduğu belirtiliyor.
Ditwah Kasırgası’nın Sri Lanka’nın ardından Hindistan’ın güney kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün süren yoğun mesainin ardından tamamlandı. Delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz onay aldı. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığı kurultayda, partinin yönetim kadroları yeni isimlerle güçlendirildi. Özel, “Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm üreten, iktidar hedefini […]
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP lideri Özgür Özel’in “Stockholm sendromu” çıkışına sert bir dille karşılık verdi. İttifak ihtimali sorusuna da yanıt veren Hatimoğulları, “Bu süreç seçim hesaplarının çok üzerindedir” diyerek kapıyı kapattı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çanakkale’de katıldığı “Demokratik Toplum ve Barış Buluşması”nda gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. […]
26. ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi taziye mesajı yayımladı. Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, uzun süredir Ankara’da sürdürdüğü tedavinin ardından 67 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenazesinin 2 Aralık’ta Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde […]
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller’in bir gün önce yayımlanan köşe yazısından bölümler içerdiği belirlendi. Güller’in “Paylaştığınız üç paragraf da benim dünkü yazımdan” diyerek tepki göstermesi üzerine gözler Özdağ’ın açıklamasına çevrildi. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, Özdağ’ın paylaştığı metindeki ifadelerin kendi yazısıyla birebir […]
Türkiye’nin 6 deprem levhası üzerinde bulunduğunu hatırlatan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem çantasına mutlaka tuz ve streç film eklenmesi gerektiğini söyledi. Moriwaki, tuzun güç kaybını önlediğini, streç filmin ise soğuğa karşı hayati koruma sağladığını vurguladı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken […]
Sarıkamış’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle araç camları, bitkiler ve dere yüzeyi kırağıyla kaplandı. İlçede soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken yaban hayatı da kameralara yansıdı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, sabah saatlerinde ilçe genelini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede araç camları kırağıyla kaplanırken, bitkiler buz […]