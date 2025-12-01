Kartal Gazetesi

Anasayfa » Genel » Aşırı yağışlar üç ülkeyi vurdu: Can kaybı 938’e çıktı, yüzlerce kayıp var

Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da etkili olan aşırı yağışların tetiklediği sel ve heyelanlar büyük bir yıkıma yol açtı. Üç ülkede toplam 938 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi için arama-kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor.

SRİ LANKA’DA EN AĞIR TABLO: 334 ÖLÜ, 148 BİN TAHLİYE

Sri Lanka, Ditwah Kasırgası’nın taşıdığı aşırı yağışların ardından derin bir krizle karşı karşıya. Ülkede can kaybı 334’e yükselirken, bu durum 2004’teki tsunami sonrası yaşanan en büyük doğal afet olarak kayıtlara geçti.
Başkent Colombo’nun alçak bölgeleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli bölgelere taşındı. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake olağanüstü hal ilan ederek, “Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

ENDONEZYA’DA KAYIP SAYISI YÜKSELİYOR: 442 ÖLÜ, 402 KAYIP

Sumatra Adası da aynı sistemin devam eden yağışları nedeniyle büyük bir yıkım yaşıyor. Endonezya’da can kaybı 442’ye ulaşırken, 402 kişiden hâlâ haber alınamıyor.
Ulaşım altyapısında büyük çöküntüler meydana geldi; birçok bölgeyle iletişim tamamen koptu. Bazı yerleşim birimlerine hâlâ ulaşılamadığı açıklanırken, Cakarta yönetimi yardım faaliyetlerini hızlandırmak için bölgeye iki savaş gemisi gönderdi.
Padang kentinde evini kaybeden bir vatandaş yaşadıklarını, “Su bir anda yükseldi, kaçmaktan başka çaremiz yoktu. Döndüğümüzde evimiz yoktu” sözleriyle anlattı.
Öte yandan, Meureudu bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı bildirildi.

TAYLAND’DA SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİ SELİ: 162 ÖLÜ

Tayland’da muson yağmurlarının tropikal fırtınalarla birleşmesiyle oluşan seller büyük kayıplara yol açtı. Ülkede ölü sayısı 162’ye çıktı. Hükümet, yakınlarını kaybeden ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu ancak afet yönetimine yönelik eleştiriler giderek artıyor.

İKLİM KRİZİ UZMANLARIN GÜNDEMİNDE

Bilim insanları, haziran–eylül arasında görülen muson yağışlarının bu yıl tropikal sistemlerle birleşerek olağanüstü bir güç kazandığını vurguluyor. Aşırı yağışların tetiklediği sel ve heyelanların, iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının çarpıcı bir örneği olduğu belirtiliyor.
Ditwah Kasırgası’nın Sri Lanka’nın ardından Hindistan’ın güney kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

