Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılacağı kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, güvenlikten ekonomiye, bölgesel krizlerden uluslararası diplomasiye kadar geniş bir gündem değerlendirilecek.
Toplantının ilk başlıklarından biri Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda gelinen aşama, terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ve Suriye’deki SDG yapılanmasının durumu kabinenin öncelikli gündemleri arasında yer alacak.
Bölgedeki gelişmeler, sınır güvenliği ve Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Son dönemde ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmeler de Beştepe’nin önemli başlıklarından biri olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi, büyüme verileri, iç piyasalardaki hareketlilik ve bütçe disiplini toplantıda ele alınacak konular arasında.
2026 bütçesine ilişkin TBMM’de süren görüşmelerin son durumu da kabine üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.
Kabinenin dış politika başlıkları arasında Gazze’de devam eden insani kriz ilk sırada yer alacak. Türkiye’nin bölgede yürüttüğü diplomatik girişimler, ateşkes çabaları ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalar toplantıda ele alınacak.
Ayrıca Rusya–Ukrayna savaşında barış girişimlerinin yeniden canlandırılması, uluslararası toplumla yürütülen temaslar ve Türkiye’nin arabulucu rolü de değerlendirilecek.
Beştepe’de yapılacak toplantıda iç politika, ekonomi ve dış politika eksenindeki gelişmeler bütün yönleriyle değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
