Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler, Rusya–Ukrayna barış girişimleri ve Gazze’deki insani kriz ele alınacak.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılacağı kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, güvenlikten ekonomiye, bölgesel krizlerden uluslararası diplomasiye kadar geniş bir gündem değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SURİYE’DEKİ SDG GÜNDEMDE

Toplantının ilk başlıklarından biri Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda gelinen aşama, terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ve Suriye’deki SDG yapılanmasının durumu kabinenin öncelikli gündemleri arasında yer alacak.
Bölgedeki gelişmeler, sınır güvenliği ve Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

EKONOMİK VERİLER VE 2026 BÜTÇESİ MASAYA YATIRILACAK

Son dönemde ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmeler de Beştepe’nin önemli başlıklarından biri olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi, büyüme verileri, iç piyasalardaki hareketlilik ve bütçe disiplini toplantıda ele alınacak konular arasında.
2026 bütçesine ilişkin TBMM’de süren görüşmelerin son durumu da kabine üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI VE ULUSLARARASI DİPLOMASİ

Kabinenin dış politika başlıkları arasında Gazze’de devam eden insani kriz ilk sırada yer alacak. Türkiye’nin bölgede yürüttüğü diplomatik girişimler, ateşkes çabaları ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalar toplantıda ele alınacak.
Ayrıca Rusya–Ukrayna savaşında barış girişimlerinin yeniden canlandırılması, uluslararası toplumla yürütülen temaslar ve Türkiye’nin arabulucu rolü de değerlendirilecek.

SONUÇ: YOĞUN GÜNDEM, KRİTİK KARARLAR

Beştepe’de yapılacak toplantıda iç politika, ekonomi ve dış politika eksenindeki gelişmeler bütün yönleriyle değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Ankara’da pitbull dehşeti! Kardeşlere saldırdı, sahibi yakalandı
Genel
01 Aralık 2025
Ankara’da pitbull dehşeti! Kardeşlere saldırdı, sahibi yakalandı

Ankara Etimesgut’ta yaşanan pitbull saldırısı iki küçük çocuğu hedef aldı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe (1,5) ve Doğa (5), komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda her iki kardeş de yaralanırken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen köpek sahibi Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürerken olay kamuoyunda büyük […]

TikTok’ta infial yaratan görüntü: Kullanıcılar Bakan Yerlikaya’ya çağrı
Genel
01 Aralık 2025
TikTok’ta infial yaratan görüntü: Kullanıcılar Bakan Yerlikaya’ya çağrı

TikTok’ta yayınlanan bir görüntü Türkiye gündemine oturdu. Bir kullanıcının canlı yayında engelli olduğu iddia edilen bir kadına bağırıp fiziksel şiddet uyguladığı anlar kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte kamuoyu şiddet uygulayan şahıs hakkında hızlı bir işlem yapılması çağrısında bulundu. CANLI YAYINDA ŞİDDET: GÖRÜNTÜLER TEPKİ YAĞDIRDI Yayında yer alan görüntülerde şahsın, yanında […]

Eşine akılalmaz eziyet! Kalçasını kırıp eve kilitledi, kaçtı
Genel
01 Aralık 2025
Eşine akılalmaz eziyet! Kalçasını kırıp eve kilitledi, kaçtı

İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan aile içi şiddet olayı mahallede büyük endişe yarattı. İddiaya göre Mustafa E., tartışma sırasında darbettiği eşi Hanım E.’nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Yaralı kadını evde kilitleyen şüpheli hızla kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. DARBEDİLEN KADIN DÜŞEREK KALÇASINI KIRDI Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta […]

Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi tepki çekti: “Provokasyon” yorumları
Genel
01 Aralık 2025
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi tepki çekti: “Provokasyon” yorumları

Ayasofya Camii’nin önünde kaydedilen bir dans gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’dan İstanbul’a gelen üç kadın ve üç erkekten oluşan bir grubun sirtaki oynaması, hem görüntüler hem de paylaşım notu nedeniyle yoğun tepki topladı. Kısa sürede viral olan videoya yapılan yorumlar, gösterinin kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ortaya koydu. “KUTSAL TOPRAKLARDA DANS EDİYORUZ” PAYLAŞIMI […]

Aşırı yağışlar üç ülkeyi vurdu: Can kaybı 938’e çıktı, yüzlerce kayıp var
Genel
01 Aralık 2025
Aşırı yağışlar üç ülkeyi vurdu: Can kaybı 938’e çıktı, yüzlerce kayıp var

Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor. SRİ LANKA’DA EN AĞIR TABLO: […]

Şarjda kalan cep telefonu patladı, mahalle ayağa kalktı
Genel
01 Aralık 2025
Şarjda kalan cep telefonu patladı, mahalle ayağa kalktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen telefon patlaması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yenişehir Deprem Konutları’nda bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası aniden infilak etti. Gürültünün duyulması üzerine güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. EKİPLER ALARMA GEÇTİ, GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU Patlama ihbarı üzerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik […]

14:24, 1 Aralık 2025
Şubeye Gitmeden 400.000 TL Kredi! Ziraat Bankası Banka Kartı Olan Herkese Onay Veriyor
14:00, 1 Aralık 2025
Uzak Şehir’de büyük yüzleşme! Boran ve Deniz’in buluşması ekranlara damga vuracak
11:30, 1 Aralık 2025
Derbiye saatler kala Galatasaray’da kriz! Okan Buruk çok sinirlendi
11:00, 1 Aralık 2025
Ünlü çift çocukları için Türkiye’yi terk etti! İşte yerleştikleri ülke
11:00, 1 Aralık 2025
Togg’dan Büyük Aralık Kampanyası: 1 Milyon TL Faizsiz Kredi Başladı!
09:50, 1 Aralık 2025
2026 zamları belli oluyor: Emekli, memur ve asgari ücretli için en net rakamlar
01:30, 1 Aralık 2025
Ajax Taraftarının Meşaleli Gösterisi Maçı Durdurdu: Hakem Karşılaşmayı Erteledi
01:00, 1 Aralık 2025
Melissa Vargas, ehliyet sınavı için 1100 kilometre yol gitti