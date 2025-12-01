Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi tepki çekti: “Provokasyon” yorumları

Ayasofya Camii’nin önünde kaydedilen bir dans gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’dan İstanbul’a gelen üç kadın ve üç erkekten oluşan bir grubun sirtaki oynaması, hem görüntüler hem de paylaşım notu nedeniyle yoğun tepki topladı. Kısa sürede viral olan videoya yapılan yorumlar, gösterinin kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ortaya koydu.

“KUTSAL TOPRAKLARDA DANS EDİYORUZ” PAYLAŞIMI TEPKİLERİ ARTIRDI

Dans ekibi, paylaşımlarına “Şehrin kutsal topraklarında dans ediyoruz” notunu düşerken, bu ifade sosyal medya kullanıcılarının tepkisini daha da körükledi. Gösterinin, hem mekân seçimi hem de kullanılan ifadeler nedeniyle Türkiye’nin kültürel ve dini değerlerine yönelik bir saygısızlık olarak görüldüğü yorumları yapıldı.

KAMUOYUNDA “PROVOKASYON” TARTIŞMASI

Binlerce kullanıcı, dans gösterisinin Ayasofya gibi tarihi ve manevi önemi yüksek bir mabedin önünde yapılmasını “hassasiyetleri hedef alan bilinçli bir provokasyon” olarak değerlendirdi.

Bazı yorumlarda, paylaşımla birlikte Ayasofya’nın statüsünün yeniden tartışmaya açılmasının amaçlandığı savunuldu. Gösterinin, Türkiye’nin kültürel ve dini değerleri üzerinden tahrik yaratmaya yönelik olduğu yönündeki değerlendirmeler sosyal medyada öne çıkan yorumlar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi