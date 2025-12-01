Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi tepki çekti: “Provokasyon” yorumları

Ayasofya Camii’nin önünde kaydedilen bir dans gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’dan İstanbul’a gelen üç kadın ve üç erkekten oluşan bir grubun sirtaki oynaması, hem görüntüler hem de paylaşım notu nedeniyle yoğun tepki topladı. Kısa sürede viral olan videoya yapılan yorumlar, gösterinin kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ortaya koydu.
Dans ekibi, paylaşımlarına “Şehrin kutsal topraklarında dans ediyoruz” notunu düşerken, bu ifade sosyal medya kullanıcılarının tepkisini daha da körükledi. Gösterinin, hem mekân seçimi hem de kullanılan ifadeler nedeniyle Türkiye’nin kültürel ve dini değerlerine yönelik bir saygısızlık olarak görüldüğü yorumları yapıldı.
Binlerce kullanıcı, dans gösterisinin Ayasofya gibi tarihi ve manevi önemi yüksek bir mabedin önünde yapılmasını “hassasiyetleri hedef alan bilinçli bir provokasyon” olarak değerlendirdi.
Bazı yorumlarda, paylaşımla birlikte Ayasofya’nın statüsünün yeniden tartışmaya açılmasının amaçlandığı savunuldu. Gösterinin, Türkiye’nin kültürel ve dini değerleri üzerinden tahrik yaratmaya yönelik olduğu yönündeki değerlendirmeler sosyal medyada öne çıkan yorumlar arasında yer aldı.
Ankara Etimesgut’ta yaşanan pitbull saldırısı iki küçük çocuğu hedef aldı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe (1,5) ve Doğa (5), komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda her iki kardeş de yaralanırken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen köpek sahibi Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürerken olay kamuoyunda büyük […]
TikTok’ta yayınlanan bir görüntü Türkiye gündemine oturdu. Bir kullanıcının canlı yayında engelli olduğu iddia edilen bir kadına bağırıp fiziksel şiddet uyguladığı anlar kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte kamuoyu şiddet uygulayan şahıs hakkında hızlı bir işlem yapılması çağrısında bulundu. CANLI YAYINDA ŞİDDET: GÖRÜNTÜLER TEPKİ YAĞDIRDI Yayında yer alan görüntülerde şahsın, yanında […]
İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan aile içi şiddet olayı mahallede büyük endişe yarattı. İddiaya göre Mustafa E., tartışma sırasında darbettiği eşi Hanım E.’nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Yaralı kadını evde kilitleyen şüpheli hızla kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. DARBEDİLEN KADIN DÜŞEREK KALÇASINI KIRDI Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta […]
Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılacağı kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, güvenlikten ekonomiye, bölgesel krizlerden uluslararası diplomasiye kadar geniş bir gündem değerlendirilecek. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SURİYE’DEKİ SDG GÜNDEMDE Toplantının ilk başlıklarından biri Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda gelinen aşama, […]
Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor. SRİ LANKA’DA EN AĞIR TABLO: […]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen telefon patlaması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yenişehir Deprem Konutları’nda bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası aniden infilak etti. Gürültünün duyulması üzerine güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. EKİPLER ALARMA GEÇTİ, GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU Patlama ihbarı üzerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik […]