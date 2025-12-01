2026 zamları belli oluyor: Emekli, memur ve asgari ücretli için en net rakamlar

Yıl sonu enflasyon beklentileri belirginleşirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli için olası zam oranlarını açıkladı. En güçlü senaryolara göre memur emeklilerine yüzde 40’a yaklaşan artış, SSK–Bağkur emeklilerine ise yüzde 31 düzeyinde zam öngörülüyor.

Türkiye, enflasyonu düşürmeye odaklanan para politikasını sürdürürken yıl sonu enflasyonunun nasıl şekilleneceği ve ücretlere nasıl yansıyacağı büyük merak konusu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, son veriler ışığında emekli, memur ve asgari ücretliler için en olası zam oranlarını açıklayarak yeni yıl maaş tablolarına dair en net değerlendirmeyi yaptı.

EMEKLİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİ ZAM BEKLİYOR

Yıl sonuna yaklaşırken emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için 2026 maaş zammının çerçevesi giderek belirginleşiyor. TÜFE’nin ilk 10 ayda yüzde 28,62 olması ve Kasım–Aralık aylarında yüzde 1’er artış gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 31,2 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu oran hükümetin OVP’de açıkladığı hedefle uyumlu görünüyor.

EMEKLİLER İÇİN BEKLENEN ZAM TABLOSU

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’a göre yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak:

SSK–Bağkur emeklileri: %12–13 enflasyon farkı

Memur ve memur emeklileri: %19–20 fark + 1.000 TL ilave ödeme

Bu hesaplamayla birlikte:

SSK–Bağkur emeklilerinin toplam artışı yaklaşık %31,

Memur ve memur emeklilerinin artışı ise %40’a yaklaşacak.

Ancak Erdursun, yüksek oranlara rağmen alım gücünün hâlâ güçlenmediğini, özellikle kiralar ve temel gıda fiyatlarının maaş zamlarını hızla erittiğini belirtiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ SENARYO

Hâlen 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 12–13’lük artışla 19 bin TL bandına çıkabilir.

Ancak bu rakamın yaşam maliyetleri karşısında hâlâ yetersiz olduğu vurgulanıyor.

REFAH PAYI VE EK ARTIŞ İHTİMALİ

Hükümetin enflasyon hedefli ekonomi politikası nedeniyle:

Seyyanen artış,

Genel intibak,

Ek refah payı

olasılıkları düşük görünse de memur emeklilerine yapılacak yüksek artışın SSK–Bağkur emeklilerine 6 puanlık refah payı getirebileceği değerlendiriliyor.

Bu durumda en düşük emekli aylığı 20.250 TL’ye kadar yükselebilir.

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

2024 Temmuz’unda ara zam yapılmayan asgari ücret şu anda 22.104 TL seviyesinde.

Teknik beklentiler yüzde 16–20 arasında değişse de Erdursun’a göre sahadaki gerçeklik daha sert:

Kira, gıda, enerji ve giyim maliyetlerindeki hızlı artış nedeniyle yüzde 25 zam ihtimali en güçlü senaryo.

Bu da yeni net asgari ücretin 27.500–28.000 TL aralığına gelmesi anlamına geliyor.

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET 8 KAT ARTTI AMA…

Rakamlar nominal olarak büyük artışlar gösteriyor:

2021: 2.825 TL

2022: 4.253 TL → 5.500 TL

2023: 8.506 TL → 11.402 TL

2024: 17.002 TL

2025: 22.104 TL

Böylece asgari ücret beş yılda 8 kat yükseldi, ancak aynı dönemde yaşam maliyetleri benzer hızla arttığı için reel kazanç sınırlı kaldı.

ERDURSUN’UN ÖZET ZAM TAHMİNİ

SSK–Bağkur emeklileri: %31

Memur ve memur emeklileri: %40 civarı

Asgari ücret: %25 zam beklentisi

Uzmanlara göre Türkiye, ücret artışlarını belirlerken enflasyon hedefi ile vatandaşın alım gücü arasındaki farkı kapatma mücadelesi veriyor. Kesin rakamlar, Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte aralık sonunda netleşecek.

