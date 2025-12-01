2026 zamları belli oluyor: Emekli, memur ve asgari ücretli için en net rakamlar

Yıl sonu enflasyon beklentileri belirginleşirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli için olası zam oranlarını açıkladı. En güçlü senaryolara göre memur emeklilerine yüzde 40’a yaklaşan artış, SSK–Bağkur emeklilerine ise yüzde 31 düzeyinde zam öngörülüyor.
Türkiye, enflasyonu düşürmeye odaklanan para politikasını sürdürürken yıl sonu enflasyonunun nasıl şekilleneceği ve ücretlere nasıl yansıyacağı büyük merak konusu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, son veriler ışığında emekli, memur ve asgari ücretliler için en olası zam oranlarını açıklayarak yeni yıl maaş tablolarına dair en net değerlendirmeyi yaptı.
Yıl sonuna yaklaşırken emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için 2026 maaş zammının çerçevesi giderek belirginleşiyor. TÜFE’nin ilk 10 ayda yüzde 28,62 olması ve Kasım–Aralık aylarında yüzde 1’er artış gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 31,2 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu oran hükümetin OVP’de açıkladığı hedefle uyumlu görünüyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’a göre yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak:
SSK–Bağkur emeklileri: %12–13 enflasyon farkı
Memur ve memur emeklileri: %19–20 fark + 1.000 TL ilave ödeme
Bu hesaplamayla birlikte:
SSK–Bağkur emeklilerinin toplam artışı yaklaşık %31,
Memur ve memur emeklilerinin artışı ise %40’a yaklaşacak.
Ancak Erdursun, yüksek oranlara rağmen alım gücünün hâlâ güçlenmediğini, özellikle kiralar ve temel gıda fiyatlarının maaş zamlarını hızla erittiğini belirtiyor.
Hâlen 16.881 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 12–13’lük artışla 19 bin TL bandına çıkabilir.
Ancak bu rakamın yaşam maliyetleri karşısında hâlâ yetersiz olduğu vurgulanıyor.
Hükümetin enflasyon hedefli ekonomi politikası nedeniyle:
Seyyanen artış,
Genel intibak,
Ek refah payı
olasılıkları düşük görünse de memur emeklilerine yapılacak yüksek artışın SSK–Bağkur emeklilerine 6 puanlık refah payı getirebileceği değerlendiriliyor.
Bu durumda en düşük emekli aylığı 20.250 TL’ye kadar yükselebilir.
2024 Temmuz’unda ara zam yapılmayan asgari ücret şu anda 22.104 TL seviyesinde.
Teknik beklentiler yüzde 16–20 arasında değişse de Erdursun’a göre sahadaki gerçeklik daha sert:
Kira, gıda, enerji ve giyim maliyetlerindeki hızlı artış nedeniyle yüzde 25 zam ihtimali en güçlü senaryo.
Bu da yeni net asgari ücretin 27.500–28.000 TL aralığına gelmesi anlamına geliyor.
Rakamlar nominal olarak büyük artışlar gösteriyor:
2021: 2.825 TL
2022: 4.253 TL → 5.500 TL
2023: 8.506 TL → 11.402 TL
2024: 17.002 TL
2025: 22.104 TL
Böylece asgari ücret beş yılda 8 kat yükseldi, ancak aynı dönemde yaşam maliyetleri benzer hızla arttığı için reel kazanç sınırlı kaldı.
SSK–Bağkur emeklileri: %31
Memur ve memur emeklileri: %40 civarı
Asgari ücret: %25 zam beklentisi
Uzmanlara göre Türkiye, ücret artışlarını belirlerken enflasyon hedefi ile vatandaşın alım gücü arasındaki farkı kapatma mücadelesi veriyor. Kesin rakamlar, Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte aralık sonunda netleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
