Ünlü çift çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştikleri ülke

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınma kararı aldı. Çift, İstanbul’daki evlerini kapatmayarak iş oldukça Türkiye’ye gelip gitmeye devam edecek.

Hande barlas Yönetici
Ünlü çift çocukları için Türkiye’yi terk etti! İşte yerleştikleri ülke

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, aileleri için önemli bir adım atarak yaşamlarını İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşıdı. Çiftin bu kararı, özellikle çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla aldığı öğrenildi. İki çocuklarıyla yeni bir düzen kurmaya hazırlanan Boz ve Erdeniz, Türkiye ile bağlarını da koparmıyor.

LONDRA’YA TAŞINMA NEDENİ: DAHA İYİ EĞİTİM OLANAKLARI

Çiftin, 6 yaşındaki Vina ve 1 yaşındaki Rika’nın eğitimi için Londra’yı tercih ettiği belirtildi. İstanbul’daki evlerini kapatmayan ünlü çift, iş projeleri oldukça Türkiye’ye gidip gelmeye devam edecek.
Aileye yakın kaynaklar, Londra’nın sunduğu eğitim ve dil olanaklarının karar sürecinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

YURT DIŞINA TAŞINAN ÜNLÜLER ARASINDA ARTIŞ VAR

Son dönemde sanat ve spor camiasından birçok ismin Londra’yı tercih etmesi dikkat çekiyor. Daha önce Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral’ın da şehre yerleştiği biliniyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ’un da Londra’dan ev aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA AİLESİYLE YURT DIŞINA GİTMİŞTİ

Yurt dışına taşınma trendi yalnızca Londra ile sınırlı değil. Oyuncu Engin Altan Düzyatan da geçtiğimiz yıl ailesiyle Dubai’ye taşındığını açıklamış, kararının çocuklarına daha güçlü bir dil eğitimi ve farklı kültürel olanaklar sağlamak olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

