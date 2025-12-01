Ünlü çift çocukları için Türkiye’yi terk etti! İşte yerleştikleri ülke

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, aileleri için önemli bir adım atarak yaşamlarını İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşıdı. Çiftin bu kararı, özellikle çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla aldığı öğrenildi. İki çocuklarıyla yeni bir düzen kurmaya hazırlanan Boz ve Erdeniz, Türkiye ile bağlarını da koparmıyor.
Çiftin, 6 yaşındaki Vina ve 1 yaşındaki Rika’nın eğitimi için Londra’yı tercih ettiği belirtildi. İstanbul’daki evlerini kapatmayan ünlü çift, iş projeleri oldukça Türkiye’ye gidip gelmeye devam edecek.
Aileye yakın kaynaklar, Londra’nın sunduğu eğitim ve dil olanaklarının karar sürecinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.
Son dönemde sanat ve spor camiasından birçok ismin Londra’yı tercih etmesi dikkat çekiyor. Daha önce Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral’ın da şehre yerleştiği biliniyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ’un da Londra’dan ev aldığı iddiaları gündeme gelmişti.
Yurt dışına taşınma trendi yalnızca Londra ile sınırlı değil. Oyuncu Engin Altan Düzyatan da geçtiğimiz yıl ailesiyle Dubai’ye taşındığını açıklamış, kararının çocuklarına daha güçlü bir dil eğitimi ve farklı kültürel olanaklar sağlamak olduğunu belirtmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
