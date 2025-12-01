Eşine akılalmaz eziyet! Kalçasını kırıp eve kilitledi, kaçtı

İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan aile içi şiddet olayı mahallede büyük endişe yarattı. İddiaya göre Mustafa E., tartışma sırasında darbettiği eşi Hanım E.’nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Yaralı kadını evde kilitleyen şüpheli hızla kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DARBEDİLEN KADIN DÜŞEREK KALÇASINI KIRDI

Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta meydana gelen olayda çift arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Hanım E., aldığı darbeler sonucu yere düşerek kalça kırığı yaşadı. Kadının acı içinde bağırmasına rağmen eşinin kapıyı kilitleyerek evden uzaklaştığı belirtildi.

KAPI KIRILARAK AÇILDI, KADIN SEDYEYLE TAŞINDI

Komşuların çığlıkları duyması üzerine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Acil durum karşısında kapı kırılarak eve girildi.

Yaralı kadın sedyeyle ambulansa alınarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldı. Hanım E.’nin, kendisine eşinin saldırdığını söylemesi üzerine Mustafa E. hakkında “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından işlem başlatıldı. Şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

KOMŞU: “HER YERİM KIRIK DİYE BAĞIRIYORDU”

Olay anına tanık olan komşu Nermin Hanım yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Alt komşum arayıp ‘Hanım abla çok bağırıyor, bir sorun var’ dedi. Seslendiğimde ‘Nermin bana yardım et, beni çok dövdü’ diye bağırdı. Kapı kilitliydi, itfaiye çağrıldı. Telefonunu da alıp gitmiş. Kapıyı kırınca içeri girdik, yatak odasında acı içinde kıvranıyordu.”

Komşu, çiftin üç yıldır binada oturduğunu ve daha önce hiçbir sorun görmediğini de ifade etti.

