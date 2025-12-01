Togg’dan Büyük Aralık Kampanyası: 1 Milyon TL Faizsiz Kredi Başladı!

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, Aralık 2025’e özel kampanyasını duyurdu. T10X ve T10F modellerinde 1 milyon TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sunulurken, uzun vadede düşük faizli alternatifler de devreye alındı.
Yerli elektrikli araç Togg, yılın son ayında otomobil almayı planlayanlar için kapsamlı bir finansman kampanyası başlattı. Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, T10X ve T10F modelleri için 1 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi sağlanacak. Togg, hem kısa vadeli faizsiz seçeneklerle hem de 48 aya kadar uzayan avantajlı faiz oranlarıyla geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor.
Togg’un duyurduğu kampanyaya göre, T10X ve T10F satın almak isteyen kullanıcılar 1 milyon TL’ye kadar olan kredi tutarını 12 ay boyunca tamamen faizsiz kullanabilecek.
Enflasyonist koşullarda faiz yükünün ortadan kalkması, elektrikli araç pazarında talebi artıracak önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
T10F V2 Finansman Seçenekleri
1.000.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz – Aylık ödeme: 83.334 TL
1.700.000 TL kredi – 48 ay – %2,39 faiz – Aylık ödeme: 68.617 TL
T10F 4More Finansman Seçenekleri
1.000.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz – Aylık ödeme: 83.334 TL
1.900.000 TL kredi – 48 ay – %2,63 faiz – Aylık ödeme: 71.923 TL
T10F V2 (RWD – Uzun Menzil)
2.363.000 TL
T10F V2 4More (AWD – Üst Donanım)
3.133.641 TL
