Derbiye saatler kala Galatasaray’da kriz! Okan Buruk çok sinirlendi

Fenerbahçe derbisi öncesinde çalışmalarını Kemerburgaz Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sakat futbolcuların antrenmana katıldığına dair görüntülerin kısa sürede dışarı sızması, teknik kadronun ve yönetimin tepkisine yol açtı. Kritik karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme, sarı-kırmızılı kulüpte bilgi güvenliği alarmını da beraberinde getirdi.

OKAN BURUK’TAN SERT TEPKİ: “YİNE AYNI ŞEY!”

Sızan görüntüler ve paylaşılan bilgiler, Teknik Direktör Okan Buruk’u adeta çileden çıkardı. Daha önce taktik çalışmalarının ve muhtemel 11’in basına yansımasından rahatsız olan Buruk’un, benzer bir sızıntının yeniden yaşanmasına sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim de durumdan büyük rahatsızlık duyarken, sızıntının kaynağının bulunması için adeta teyakkuz ilan edildi.

KEMERBURGAZ’DA SIKI ÖNLEM: KÖSTEBEK AVI BAŞLADI

Yaşanan olayın ardından tesiste görev yapan tüm personelin uyarıldığı, özellikle derbi öncesi bilgi güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kulübe yakın kaynaklar, “Kemerburgaz’da olan biten her şey anında dışarı çıkıyor. Ama Samandıra’dan tek bir bilgi sızmıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Galatasaray yönetimi, sızıntıların önüne geçmek için tesis içinde daha sıkı bir denetim mekanizması devreye aldı.

TAKTİK PROVALAR DEVAM EDİYOR

Kriz yaşanmasına rağmen Galatasaray’ın derbi hazırlıkları hız kesmedi. Okan Buruk, dünkü antrenmanda Fenerbahçe maçına yönelik taktik planlamayı oyuncularına uygulamalı şekilde aktardı.

Buruk’un, rakibin son haftalardaki oyun yapısı ve form durumu üzerinden ayrıntılı uyarılar yaptığı, kadro üzerinde ise son dokunuşları yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi