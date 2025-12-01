Kartal Gazetesi

Derbiye saatler kala Galatasaray’da kriz! Okan Buruk çok sinirlendi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz Tesisleri’nde yaşanan bilgi sızıntısıyla sarsıldı. Sakat oyuncuların antrenmanda yer aldığı bilgisinin sosyal medyaya düşmesi üzerine köstebek avı başlatıldı. Okan Buruk’un duruma sert tepki verdiği öğrenildi.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Derbiye saatler kala Galatasaray’da kriz! Okan Buruk çok sinirlendi

Fenerbahçe derbisi öncesinde çalışmalarını Kemerburgaz Tesisleri’nde sürdüren Galatasaray’da beklenmedik bir kriz patlak verdi. Sakat futbolcuların antrenmana katıldığına dair görüntülerin kısa sürede dışarı sızması, teknik kadronun ve yönetimin tepkisine yol açtı. Kritik karşılaşma öncesi yaşanan bu gelişme, sarı-kırmızılı kulüpte bilgi güvenliği alarmını da beraberinde getirdi.

OKAN BURUK’TAN SERT TEPKİ: “YİNE AYNI ŞEY!”

Sızan görüntüler ve paylaşılan bilgiler, Teknik Direktör Okan Buruk’u adeta çileden çıkardı. Daha önce taktik çalışmalarının ve muhtemel 11’in basına yansımasından rahatsız olan Buruk’un, benzer bir sızıntının yeniden yaşanmasına sert tepki gösterdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim de durumdan büyük rahatsızlık duyarken, sızıntının kaynağının bulunması için adeta teyakkuz ilan edildi.

KEMERBURGAZ’DA SIKI ÖNLEM: KÖSTEBEK AVI BAŞLADI

Yaşanan olayın ardından tesiste görev yapan tüm personelin uyarıldığı, özellikle derbi öncesi bilgi güvenliğinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Kulübe yakın kaynaklar, “Kemerburgaz’da olan biten her şey anında dışarı çıkıyor. Ama Samandıra’dan tek bir bilgi sızmıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.
Galatasaray yönetimi, sızıntıların önüne geçmek için tesis içinde daha sıkı bir denetim mekanizması devreye aldı.

TAKTİK PROVALAR DEVAM EDİYOR

Kriz yaşanmasına rağmen Galatasaray’ın derbi hazırlıkları hız kesmedi. Okan Buruk, dünkü antrenmanda Fenerbahçe maçına yönelik taktik planlamayı oyuncularına uygulamalı şekilde aktardı.
Buruk’un, rakibin son haftalardaki oyun yapısı ve form durumu üzerinden ayrıntılı uyarılar yaptığı, kadro üzerinde ise son dokunuşları yaptığı öğrenildi.

İlgili Haberler

Sergen Yalçın’dan istifa çağrılarına net yanıt: “Boşuna beklemesinler, gitmiyorum”
Spor
01 Aralık 2025
Sergen Yalçın’dan istifa çağrılarına net yanıt: “Boşuna beklemesinler, gitmiyorum”

Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, istifa edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. “Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı. “BENİM AĞZIMDAN YAPILAN AÇIKLAMALARIN HEPSİ YALA” Hakkında yayınlanan sözde açıklamalara […]

Derbi Öncesi Moral Dopingi! Galatasaray’da Üç Yıldızdan Okan Buruk’u Rahatlatan Mesaj
Spor
30 Kasım 2025
Derbi Öncesi Moral Dopingi! Galatasaray’da Üç Yıldızdan Okan Buruk’u Rahatlatan Mesaj

Osimhen, Yunus ve Lemina’dan fedakârlık sinyali: “Risk varsa bu maç için alacağız” Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığının ardından tüm konsantrasyonunu Kadıköy’deki kritik derbiye çeviren Galatasaray’da, sakat oyunculardan gelen olumlu geri dönüşler teknik direktör Okan Buruk’un yüzünü güldürdü. Hafta boyunca durumu belirsiz olan üç yıldız—Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina—dev maç öncesi sahaya çıkmak için […]

Küme Düşen Norrköping’de Büyük Öfke: Taraftarlar Sahaya Zarar Verdi
Dünyadan
30 Kasım 2025
Küme Düşen Norrköping’de Büyük Öfke: Taraftarlar Sahaya Zarar Verdi

Allsvenskan play-off rövanşında küme düşen Norrköping’in taraftarları, maçın 85. dakikasında suni çim zemine yakıcı madde atarak oyunun uzun süre durmasına neden oldu. Mücadele yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle tamamlanabildi. İsveç futbolunda sezonun en gergin karşılaşmalarından biri Norrköping ile Örgryte arasında oynanan play-off rövanşında yaşandı. Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Norrköping, kendi sahasında çıktığı maçta taraftarlarının […]

Derbi Yayınında Bir İlk: Fenerbahçe–Galatasaray Maçı Çift Spiker Anlatımıyla Ekranda
Spor
30 Kasım 2025
Derbi Yayınında Bir İlk: Fenerbahçe–Galatasaray Maçı Çift Spiker Anlatımıyla Ekranda

Süper Lig’in dev derbisinde yayıncı kuruluş, izleyicilere iki farklı spiker seçeneği sunacak. 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşma, toplam 32 kamerayla ve Türkiye’de ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasıyla ekrana gelecek. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, yayıncılık açısından yeni bir deneyime sahne olacak. beIN SPORTS, karşılaşmayı iki […]

Karagümrük’te Canel’den Özeleştiri: “Oyuna Yansıtamadık”
Spor
30 Kasım 2025
Karagümrük’te Canel’den Özeleştiri: “Oyuna Yansıtamadık”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Beşiktaş karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından takımın üretkenlik sorununa dikkat çekerek “Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık” dedi. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takımın hücumda etkisiz kaldığını vurgulayan Canel, özellikle top kayıplarının oyunu olumsuz […]

Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti
Spor
30 Kasım 2025
Caner Erkin’den sezonun 3. kırmızısı! Sakaryaspor–Ümraniyespor maçı nefesleri kesti

Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geldiği 1. Lig mücadelesi 1-1 sona ererken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla yine maçın en çok konuşulan ismi oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8 maçta üçüncü kez oyundan atılmış oldu. 1.Lig’in 15. haftası Sakarya’da kritik bir mücadeleye sahne oldu. Play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada […]

