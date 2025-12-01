TikTok’ta infial yaratan görüntü: Kullanıcılar Bakan Yerlikaya’ya çağrı

TikTok’ta yayınlanan bir görüntü Türkiye gündemine oturdu. Bir kullanıcının canlı yayında engelli olduğu iddia edilen bir kadına bağırıp fiziksel şiddet uyguladığı anlar kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte kamuoyu şiddet uygulayan şahıs hakkında hızlı bir işlem yapılması çağrısında bulundu.

CANLI YAYINDA ŞİDDET: GÖRÜNTÜLER TEPKİ YAĞDIRDI

Yayında yer alan görüntülerde şahsın, yanında bulunan kadına bağırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı anlar açıkça görülüyor. Kadının engelli olduğu yönündeki iddialar tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. Videoyu izleyen kullanıcılar hem platforma hem de yetkililere seslenerek görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

BAKAN YERLİKAYA’YA ETİKET YAĞDI

Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek şahsın derhal gözaltına alınması ve gerekli işlemlerin yapılması yönünde çağrı yaptı.

Kullanıcılar, “Bu görüntülerin cezasız kalmaması gerekiyor”, “Anında müdahale edilmeli” gibi mesajlarla tepki gösterirken, yetkililerin konuya ilişkin adım atması talep edildi.

Kaynak: Haber Merkezi