TikTok’ta infial yaratan görüntü: Kullanıcılar Bakan Yerlikaya’ya çağrı

TikTok’ta yayınlanan bir görüntü Türkiye gündemine oturdu. Bir kullanıcının canlı yayında engelli olduğu iddia edilen bir kadına bağırıp fiziksel şiddet uyguladığı anlar kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte kamuoyu şiddet uygulayan şahıs hakkında hızlı bir işlem yapılması çağrısında bulundu.
Yayında yer alan görüntülerde şahsın, yanında bulunan kadına bağırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı anlar açıkça görülüyor. Kadının engelli olduğu yönündeki iddialar tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. Videoyu izleyen kullanıcılar hem platforma hem de yetkililere seslenerek görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek şahsın derhal gözaltına alınması ve gerekli işlemlerin yapılması yönünde çağrı yaptı.
Kullanıcılar, “Bu görüntülerin cezasız kalmaması gerekiyor”, “Anında müdahale edilmeli” gibi mesajlarla tepki gösterirken, yetkililerin konuya ilişkin adım atması talep edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Etimesgut’ta yaşanan pitbull saldırısı iki küçük çocuğu hedef aldı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe (1,5) ve Doğa (5), komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda her iki kardeş de yaralanırken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen köpek sahibi Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürerken olay kamuoyunda büyük […]
İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan aile içi şiddet olayı mahallede büyük endişe yarattı. İddiaya göre Mustafa E., tartışma sırasında darbettiği eşi Hanım E.’nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Yaralı kadını evde kilitleyen şüpheli hızla kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. DARBEDİLEN KADIN DÜŞEREK KALÇASINI KIRDI Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta […]
Ayasofya Camii’nin önünde kaydedilen bir dans gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’dan İstanbul’a gelen üç kadın ve üç erkekten oluşan bir grubun sirtaki oynaması, hem görüntüler hem de paylaşım notu nedeniyle yoğun tepki topladı. Kısa sürede viral olan videoya yapılan yorumlar, gösterinin kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ortaya koydu. “KUTSAL TOPRAKLARDA DANS EDİYORUZ” PAYLAŞIMI […]
Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılacağı kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, güvenlikten ekonomiye, bölgesel krizlerden uluslararası diplomasiye kadar geniş bir gündem değerlendirilecek. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SURİYE’DEKİ SDG GÜNDEMDE Toplantının ilk başlıklarından biri Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda gelinen aşama, […]
Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor. SRİ LANKA’DA EN AĞIR TABLO: […]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen telefon patlaması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yenişehir Deprem Konutları’nda bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası aniden infilak etti. Gürültünün duyulması üzerine güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. EKİPLER ALARMA GEÇTİ, GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU Patlama ihbarı üzerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik […]