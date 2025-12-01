Uzak Şehir’de büyük yüzleşme! Boran ve Deniz’in buluşması ekranlara damga vuracak

Kanal D’nin reytinglerde zirveye oynayan dizisi Uzak Şehir, bu akşam duygu yüklü anlara sahne olacak. Boran’ın ortaya çıkışıyla sarsılan aile dengeleri, Deniz’in beklenen yüzleşmesiyle bambaşka bir noktaya taşınacak. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, izleyicileri ekrana kilitleyen sahnelerin habercisi oldu.
Boran’ın geri döndüğünü öğrenmesiyle duyguları altüst olan Deniz, bu bölümde babasıyla yüzleşiyor. Tanıtımda yer alan kesitlerde, Boran oğlunun karşısına çıkarken gözyaşlarını tutamıyor. Deniz’in şaşkınlığı ise ekrana yansıyor.
Deniz’in, “Özledim ama görünce biraz korktum” sözleri izleyicileri derinden etkilerken, baba-oğul arasındaki kopukluğun ne kadar büyük olduğu da ortaya çıkıyor.
Deniz’in Boran’a karşı soğuk ve çekingen tavırları dikkat çekerken, “Annemle babam bana her şeyi anlattılar” çıkışı Boran’ı adeta yıkıyor. Bu söz, Deniz’in hayatındaki baba figürü olarak Cihan’ı seçtiğini gözler önüne seriyor.
Alya ve Deniz Cihan’dan vazgeçmeyeceğini açıklayan Boran, bu yüzleşme sonrası büyük bir duygusal sınavla karşı karşıya kalacak.
AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde aile bağlarının test edildiği, gözyaşlarıyla örülü sahneler dikkat çekecek.
Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Melissa Vargas, bu kez sahada değil, direksiyon sınavında görüntülendi. B1 sınıfı ehliyet sınavına katılmak için İstanbul’dan 1100 kilometrelik yol yaparak Malatya’ya giden Vargas, fahri hemşerisi olduğu kentte yoğun ilgiyle karşılandı. Küba asıllı milli voleybolcu, B1 ehliyeti için gireceği sınavı Malatya’da gerçekleştirmek üzere kente geldi. Şehir Mezarlığı’ndaki […]
Ünlü oyuncu Selin Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile Budapeşte Türkiye Konsolosluğu’nda düzenlenen sade ve zarif bir törenle hayatını birleştirdi. Çiftin samimi nikâh anları ve sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleri kısa sürede gündem oldu. “Bir Zamanlar Çukurova”, “Teşkilat” ve “Bir Zamanlar İstanbul” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Selin Genç, özel hayatıyla […]
Türk vatandaşlığını aldıktan sonra kazancını gayrimenkule yönlendiren ünlü oyuncu Wilma Elles, İstanbul’un farklı semtlerinde 10’un üzerinde daire satın alarak yatırım portföyünü büyüttü. Elles, aldığı evleri kiraya vererek düzenli gelir elde ediyor. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra hem yaşamını hem de yatırımlarını […]
Efsane Beyaz Show’un ardından uzun süredir ekranlardan uzak kalan Beyazıt Öztürk, yeni yılda bambaşka bir formatla televizyona geri dönüyor. Kanal D’nin “Joker” adlı bilgi yarışması için ünlü sunucu ile imzaların atıldığı öğrenildi. Türkiye’de talk show denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyazıt Öztürk, 2018’de final yapan Beyaz Show’un ardından verdiği uzun arayı noktalamaya hazırlanıyor. […]
Şükran Günü paylaşımıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian, New York’taki ödül töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isim, iki yaşındaki oğlu Rocky’yi hâlâ emzirdiğini söyleyerek dikkat çekti. ABD’li reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, hem aile pozlarıyla hem de emzirme sürecine dair samimi açıklamalarıyla yeniden magazin gündeminin zirvesine yerleşti. 46 yaşındaki yıldız, iki yaşındaki […]
Arnavut pop müziğinin tanınan ismi Shpat Kasapi, İtalya’da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi, sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı. Arnavut pop müziğinin sevilen isimlerinden Shpat Kasapi’den müzik dünyasını sarsan acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 26 Kasım’da İtalya’da sahnede bulunduğu sırada rahatsızlanarak fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kasapi, yapılan tüm […]