Uzak Şehir’de büyük yüzleşme! Boran ve Deniz’in buluşması ekranlara damga vuracak

Kanal D’nin reytinglerde zirveye oynayan dizisi Uzak Şehir, bu akşam duygu yüklü anlara sahne olacak. Boran’ın ortaya çıkışıyla sarsılan aile dengeleri, Deniz’in beklenen yüzleşmesiyle bambaşka bir noktaya taşınacak. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, izleyicileri ekrana kilitleyen sahnelerin habercisi oldu.

BORAN VE DENİZ KARŞI KARŞIYA: BÜYÜK BULUŞMA

Boran’ın geri döndüğünü öğrenmesiyle duyguları altüst olan Deniz, bu bölümde babasıyla yüzleşiyor. Tanıtımda yer alan kesitlerde, Boran oğlunun karşısına çıkarken gözyaşlarını tutamıyor. Deniz’in şaşkınlığı ise ekrana yansıyor.

Deniz’in, “Özledim ama görünce biraz korktum” sözleri izleyicileri derinden etkilerken, baba-oğul arasındaki kopukluğun ne kadar büyük olduğu da ortaya çıkıyor.

“ANNEMLE BABAM HER ŞEYİ ANLATTILAR” SÖZÜ BU AKŞAMIN DAMGASI OLACAK

Deniz’in Boran’a karşı soğuk ve çekingen tavırları dikkat çekerken, “Annemle babam bana her şeyi anlattılar” çıkışı Boran’ı adeta yıkıyor. Bu söz, Deniz’in hayatındaki baba figürü olarak Cihan’ı seçtiğini gözler önüne seriyor.

Alya ve Deniz Cihan’dan vazgeçmeyeceğini açıklayan Boran, bu yüzleşme sonrası büyük bir duygusal sınavla karşı karşıya kalacak.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM 20.00’DE

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde aile bağlarının test edildiği, gözyaşlarıyla örülü sahneler dikkat çekecek.

