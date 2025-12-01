Ankara’da pitbull dehşeti! Kardeşlere saldırdı, sahibi yakalandı

Ankara Etimesgut’ta yaşanan pitbull saldırısı iki küçük çocuğu hedef aldı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe (1,5) ve Doğa (5), komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda her iki kardeş de yaralanırken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen köpek sahibi Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürerken olay kamuoyunda büyük tepki topladı.
Aile pazar alışverişi sonrası evlerine döndüğünde baba Adem Öztürk aracı park etmeye giderken, anne Belkız Öztürk çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerine çıktı. Bu sırada komşularının pitbullu Efe ve Doğa’ya saldırarak ağır yaralanmalarına neden oldu.
Komşuların çığlıkları duyması üzerine çocuklar güçlükle köpeğin pençesinden kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğa taburcu edilirken, küçük Efe’nin tedavisi devam ediyor.
Olay sonrası köpeğini sakladığı öne sürülen Tuğçe Ö.E., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Pitbull cinsi köpek ise belediye ekiplerince el konularak hayvan barınağına götürüldü. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Korku dolu anları anlatan baba Adem Öztürk, köpek sahibi hakkında daha önce 12 ayrı şikâyet olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Öztürk, “En ağır cezayı alsın istiyorum. Oğlumun yüzüne bakamıyorum, kızım dehşet içinde. Başkalarının canı yanmasın diye bu cezalar caydırıcı olmalı” dedi.
Olayın çocukları üzerinde ağır bir travma yarattığını belirten baba, “Kızım gece boyunca sayıkladı, sabah ağlayarak uyandı. Eve girmek istemiyor” ifadelerini kullandı.
Aynı apartmanda oturan komşular, pitbullun daha önce pek çok kişiye saldırdığını söyledi.
Komşu Ömer Balcı, “Kapıyı açar açmaz köpek üzerime atladı. Jandarmaya gidip şikâyetçi oldum. Torunum korkudan yanıma gelemiyor” diyerek köpeğin mahalleden uzaklaştırılmasını istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan aile içi şiddet olayı mahallede büyük endişe yarattı. İddiaya göre Mustafa E., tartışma sırasında darbettiği eşi Hanım E.’nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Yaralı kadını evde kilitleyen şüpheli hızla kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. DARBEDİLEN KADIN DÜŞEREK KALÇASINI KIRDI Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta […]
Ayasofya Camii’nin önünde kaydedilen bir dans gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’dan İstanbul’a gelen üç kadın ve üç erkekten oluşan bir grubun sirtaki oynaması, hem görüntüler hem de paylaşım notu nedeniyle yoğun tepki topladı. Kısa sürede viral olan videoya yapılan yorumlar, gösterinin kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ortaya koydu. “KUTSAL TOPRAKLARDA DANS EDİYORUZ” PAYLAŞIMI […]
Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılacağı kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, güvenlikten ekonomiye, bölgesel krizlerden uluslararası diplomasiye kadar geniş bir gündem değerlendirilecek. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SURİYE’DEKİ SDG GÜNDEMDE Toplantının ilk başlıklarından biri Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda gelinen aşama, […]
Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor. SRİ LANKA’DA EN AĞIR TABLO: […]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen telefon patlaması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yenişehir Deprem Konutları’nda bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası aniden infilak etti. Gürültünün duyulması üzerine güvenlik güçleri ve acil müdahale ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. EKİPLER ALARMA GEÇTİ, GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU Patlama ihbarı üzerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik […]
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı üç gün süren yoğun mesainin ardından tamamlandı. Delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirlerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesi firesiz onay aldı. PM’nin üye sayısının 60’tan 80’e çıkarıldığı kurultayda, partinin yönetim kadroları yeni isimlerle güçlendirildi. Özel, “Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm üreten, iktidar hedefini […]