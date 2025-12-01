Ankara’da pitbull dehşeti! Kardeşlere saldırdı, sahibi yakalandı

Ankara Etimesgut’ta yaşanan pitbull saldırısı iki küçük çocuğu hedef aldı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe (1,5) ve Doğa (5), komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda her iki kardeş de yaralanırken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen köpek sahibi Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürerken olay kamuoyunda büyük tepki topladı.

SALDIRI APARTMAN GİRİŞİNDE YAŞANDI: ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KURTARILDI

Aile pazar alışverişi sonrası evlerine döndüğünde baba Adem Öztürk aracı park etmeye giderken, anne Belkız Öztürk çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerine çıktı. Bu sırada komşularının pitbullu Efe ve Doğa’ya saldırarak ağır yaralanmalarına neden oldu.

Komşuların çığlıkları duyması üzerine çocuklar güçlükle köpeğin pençesinden kurtarıldı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğa taburcu edilirken, küçük Efe’nin tedavisi devam ediyor.

KÖPEK SAHİBİ YAKALANDI, BARINAĞA SEVK EDİLDİ

Olay sonrası köpeğini sakladığı öne sürülen Tuğçe Ö.E., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Pitbull cinsi köpek ise belediye ekiplerince el konularak hayvan barınağına götürüldü. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BABA ÖZTÜRK: “BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKASI YAŞAMASIN”

Korku dolu anları anlatan baba Adem Öztürk, köpek sahibi hakkında daha önce 12 ayrı şikâyet olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Öztürk, “En ağır cezayı alsın istiyorum. Oğlumun yüzüne bakamıyorum, kızım dehşet içinde. Başkalarının canı yanmasın diye bu cezalar caydırıcı olmalı” dedi.

Olayın çocukları üzerinde ağır bir travma yarattığını belirten baba, “Kızım gece boyunca sayıkladı, sabah ağlayarak uyandı. Eve girmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞ: KOMŞULAR ŞİKÂYETÇİ

Aynı apartmanda oturan komşular, pitbullun daha önce pek çok kişiye saldırdığını söyledi.

Komşu Ömer Balcı, “Kapıyı açar açmaz köpek üzerime atladı. Jandarmaya gidip şikâyetçi oldum. Torunum korkudan yanıma gelemiyor” diyerek köpeğin mahalleden uzaklaştırılmasını istedi.

