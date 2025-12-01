Kaza süsü vererek ailesini katleden doktor cezaevinde hayatına son verdi

Samsun’un Bafra ilçesinde 2025 yılında meydana gelen ve tüm Türkiye’yi sarsan çifte cinayet dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu otomobili Kızılırmak Nehri’ne sürerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda intihar ederek yaşamına son verdi. Kıyak’ın daha önce de cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunduğu biliniyordu.

OLAYIN GEÇMİŞİ: KAZA SÜSÜ VERİLMİŞTİ

12 Eylül 2025’te Asarkale mevkiinde Kıyak’ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metrelik yükseklikten Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçtan atlayan Serdar Kıyak hafif yaralı şekilde kurtulurken, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ve 3 yaşındaki çocukları suya gömülerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından kurtarma ekipleri anne ile çocuğun cansız bedenlerini sudan çıkardı. Cenaze töreninde bebeğinin battaniyesine sarılıp “Oğlum” diye ağlayan Kıyak, kamuoyunda büyük üzüntü yaratmış ancak devam eden soruşturmada gerçek ortaya çıkmıştı.

İNCELEMELER SONRASI CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Yapılan teknik incelemeler, delil değerlendirmeleri ve ifadeler sonucunda olayın kaza olmadığı, Kıyak’ın eşi ve çocuğunu tasarlayarak öldürdüğü belirlendi.

16 Eylül 2025’te çıkarıldığı mahkeme tarafından “eşi tasarlayarak kasten öldürme” ve “kendini savunamayacak durumdaki altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklanan Kıyak, Bafra Cezaevi’ne gönderilmişti.

CEZAEVİNDE İLK İNTİHAR GİRİŞİMİ VE SEVK SÜRECİ

Bafra Kapalı Cezaevi’nde kendini asarak intihara teşebbüs eden Kıyak, olayın ardından daha sıkı güvenlik gerekçesiyle Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Psikolojik durumunun yakından takip edildiği belirtilmişti.

SON GİRİŞİM: ÇÖP POŞETİYLE KENDİNİ ASTI

Kıyak, dün saat 19.30 sıralarında koğuşundaki çöp poşetini kullanarak kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları durumu fark ederek müdahale etti ancak yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Ambulansla cezaevi semt polikliniğine kaldırılan Kıyak hayatını kaybetti.

