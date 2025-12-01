Kartal Gazetesi

Anasayfa » Ekonomi » Şubeye Gitmeden 400.000 TL Kredi! Ziraat Bankası Banka Kartı Olan Herkese Onay Veriyor

Şubeye Gitmeden 400.000 TL Kredi! Ziraat Bankası Banka Kartı Olan Herkese Onay Veriyor

Yayınlanma:
Ayse Kara Yönetici
Şubeye Gitmeden 400.000 TL Kredi! Ziraat Bankası Banka Kartı Olan Herkese Onay Veriyor

Ziraat Bankası, mevcut müşterilerine yönelik yeni bir finansman paketi açıkladı. Banka kartı veya maaş hesabı bulunanlar, şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden 400 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Kampanya, kişiye özel faiz oranları ve 36 aya varan vadeleriyle dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası, artan finansman ihtiyacına hızlı çözüm arayan bireysel müşteriler için dikkat çeken yeni bir kredi kampanyasını devreye aldı. Bankada aktif hesabı veya banka kartı bulunan müşterilere özel sunulan uygulama kapsamında, 400 bin TL’ye varan limitler düşük faiz seçenekleriyle dijital kanallar üzerinden anında kullanılabiliyor. Ekonomik koşullar nedeniyle borçlarını kapatmak ya da yüksek tutarlı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için hazırlanan bu paket, 12 aydan 36 aya uzayan vadeleri ve kişiye özel faiz oranlarıyla kısa sürede büyük ilgi gördü.

400 BİN TL’YE KADAR KREDİ İMKÂNI

Ziraat Bankası’nın açıkladığı yeni paket kapsamında müşteriler, gelir durumuna ve kredi notuna göre 400 bin TL’ye kadar limit açtırabiliyor. Kampanyanın en dikkat çeken yönü ise, şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden birkaç dakika içinde kredi kullanılabilmesi.

Banka, kredi koşullarının kişiye özel faiz oranları ile belirlendiğini açıklarken, yüksek kredi notuna sahip müşterilerin daha avantajlı oranlardan yararlanabileceği belirtildi.

GÜNCEL ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Ziraat Bankası’nın ortalama faiz oranları üzerinden hazırlanan örnek ödeme planı şöyle:

Kredi Tutarı Vade Tahmini Faiz Aylık Taksit
100.000 TL 24 Ay %4,15 7.925 TL
200.000 TL 36 Ay %4,15 13.550 TL
400.000 TL 12 Ay %4,15 46.900 TL
400.000 TL 36 Ay %4,15 27.100 TL

Not: Tablodaki rakamlar, ortalama faiz üzerinden hesaplanmış olup müşterinin kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kampanyadan yararlanmak için bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor:

Ziraat Bankası müşterisi olmak (aktif hesap, banka kartı veya kredi kartı bulunması)

Belgelenebilir düzenli gelire sahip olmak

Kredi notunun uygun seviyede olması (1300 ve üzeri)

Bankanın değerlendirmesine göre limitler otomatik olarak sisteme tanımlanıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası, işlemlerin tamamen dijital olarak gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Müşteriler:

Ziraat Mobil üzerinden

İnternet Şubesi aracılığıyla

ATM veya şubelerden

kredi başvurularını yapabiliyor. Mobil uygulamada “Krediler > Yeni Başvuru” adımı üzerinden kişiye özel limit kolayca görüntülenebiliyor.

Ziraat Bankası’nın 400 bin TL’ye kadar sunduğu hızlı kredi paketi, acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara önemli bir finansman kaynağı sağlıyor. Kredi kullanımının tamamen dijital olması ve kişiye özel faiz oranları, kampanyanın kısa sürede yoğun ilgi görmesini sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

