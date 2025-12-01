Yeni haftada KAR GELİYOR! Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek

Meteoroloji, yeni hafta için alarm verdi. Birçok bölgede kar ve sağanak beklenirken sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak geniş çaplı bir yağış sistemi kapıda.
Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre hem kar hem de sağanak yağışlar birçok kentte etkili olurken, sıcaklıklarda belirgin düşüşler yaşanacak. Özellikle hafta sonuna doğru ülke genelinde kar ve sağanak ihtimali artacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yer aldığı büyükşehirlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.
Meteoroloji’nin son raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar:
Marmara’nın doğusu
Kuzey Ege
İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç)
Karadeniz genelinde
Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda
Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevrelerinde
Adana’nın doğusunda
Aydın’ın kıyı kesimlerinde
görülmesi bekleniyor.
Yağışlar çoğu bölgede yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi risklere karşı tedbirli olması istendi.
Meteoroloji, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalacağını bildirdi.
Batı ve güney bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.
İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini gösterecek.
İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayları riski yüksek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak etkili olacak.
İstanbul: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Bursa: 14°C, aralıklı sağanak
Çanakkale: 16°C, çok bulutlu
Kırklareli: 12°C, bulutlu
EGE
Bölgenin kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Aydın kıyıları da yağış alacak.
Afyonkarahisar: 11°C, hafif yağmurlu
İzmir: 18°C, sabah–öğle sağanak
Manisa: 15°C, yağmur ve sağanak
Denizli: 15°C, çok bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz’de yağış etkisini sürdürecek.
Adana: 19°C, doğusunda gök gürültülü sağanak
Antalya: 21°C, parçalı bulutlu
Hatay: 18°C, yer yer sağanak
Isparta: 13°C, bulutlu
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde yağışlı hava hakim. Kuzeydoğu kesimlerin yükseklerinde kar bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis
Yer yer don ve buzlanma uyarısı geçerli
Meteoroloji’nin orta vadeli tahminlerine göre hafta sonu itibarıyla geniş bir yağış sistemi Türkiye’yi etkisi altına alacak.
Özellikle:
Kuzeydoğu Anadolu
İç kesimler
Yüksek rakımlı bölgeler
kar yağışı alacak.
Ege ve Akdeniz’in güneyinde ise sağanaklar görülecek.
İstanbul:
Hafta boyunca yağış yok, sıcaklıklar 9–17°C aralığında.
Ankara:
Sıcaklık 0–13°C arasında. Zaman zaman yağış ve yükseklerde kar bekleniyor.
İzmir:
Hava açık ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 10–22°C.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Etimesgut’ta yaşanan pitbull saldırısı iki küçük çocuğu hedef aldı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin çocukları Efe (1,5) ve Doğa (5), komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Korkunç olayda her iki kardeş de yaralanırken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen köpek sahibi Tuğçe Ö.E. jandarma tarafından yakalandı. Yaralı çocukların hastanedeki tedavisi sürerken olay kamuoyunda büyük […]
TikTok’ta yayınlanan bir görüntü Türkiye gündemine oturdu. Bir kullanıcının canlı yayında engelli olduğu iddia edilen bir kadına bağırıp fiziksel şiddet uyguladığı anlar kısa sürede sosyal medyada infial yarattı. Videonun hızla yayılmasıyla birlikte kamuoyu şiddet uygulayan şahıs hakkında hızlı bir işlem yapılması çağrısında bulundu. CANLI YAYINDA ŞİDDET: GÖRÜNTÜLER TEPKİ YAĞDIRDI Yayında yer alan görüntülerde şahsın, yanında […]
İstanbul Avcılar’da bir apartman dairesinde yaşanan aile içi şiddet olayı mahallede büyük endişe yarattı. İddiaya göre Mustafa E., tartışma sırasında darbettiği eşi Hanım E.’nin düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu. Yaralı kadını evde kilitleyen şüpheli hızla kaçarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. DARBEDİLEN KADIN DÜŞEREK KALÇASINI KIRDI Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta […]
Ayasofya Camii’nin önünde kaydedilen bir dans gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’dan İstanbul’a gelen üç kadın ve üç erkekten oluşan bir grubun sirtaki oynaması, hem görüntüler hem de paylaşım notu nedeniyle yoğun tepki topladı. Kısa sürede viral olan videoya yapılan yorumlar, gösterinin kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattığını ortaya koydu. “KUTSAL TOPRAKLARDA DANS EDİYORUZ” PAYLAŞIMI […]
Türkiye’nin iç ve dış politikasını doğrudan ilgilendiren kritik başlıkların masaya yatırılacağı kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, güvenlikten ekonomiye, bölgesel krizlerden uluslararası diplomasiye kadar geniş bir gündem değerlendirilecek. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SURİYE’DEKİ SDG GÜNDEMDE Toplantının ilk başlıklarından biri Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarda gelinen aşama, […]
Güney Asya, son yılların en şiddetli afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun yağışlar, geniş bir coğrafyada büyük çaplı sel ve heyelanlara neden oldu. Üç ülkeden arka arkaya gelen bilanço rakamları, felaketin boyutlarını gözler önüne sererken, kayıp kişilere ulaşmak için ekipler kesintisiz çalışma yürütüyor. SRİ LANKA’DA EN AĞIR TABLO: […]