Yeni haftada KAR GELİYOR! Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek

Meteoroloji, yeni hafta için alarm verdi. Birçok bölgede kar ve sağanak beklenirken sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak geniş çaplı bir yağış sistemi kapıda.

Türkiye yeni haftaya soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre hem kar hem de sağanak yağışlar birçok kentte etkili olurken, sıcaklıklarda belirgin düşüşler yaşanacak. Özellikle hafta sonuna doğru ülke genelinde kar ve sağanak ihtimali artacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yer aldığı büyükşehirlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

YAĞIŞ HARİTASI YENİLENDİ: 36 KENTTE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin son raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar:

Marmara’nın doğusu

Kuzey Ege

İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç)

Karadeniz genelinde

Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda

Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevrelerinde

Adana’nın doğusunda

Aydın’ın kıyı kesimlerinde

görülmesi bekleniyor.

Yağışlar çoğu bölgede yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 3 İLDE ETKİ ARTACAK

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi risklere karşı tedbirli olması istendi.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DÜŞÜYOR

Meteoroloji, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalacağını bildirdi.

Batı ve güney bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT: SİS VE BUZLANMA GELİYOR

İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini gösterecek.

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olayları riski yüksek.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak etkili olacak.

İstanbul: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Bursa: 14°C, aralıklı sağanak

Çanakkale: 16°C, çok bulutlu

Kırklareli: 12°C, bulutlu

EGE

Bölgenin kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Aydın kıyıları da yağış alacak.

Afyonkarahisar: 11°C, hafif yağmurlu

İzmir: 18°C, sabah–öğle sağanak

Manisa: 15°C, yağmur ve sağanak

Denizli: 15°C, çok bulutlu

AKDENİZ

Doğu Akdeniz’de yağış etkisini sürdürecek.

Adana: 19°C, doğusunda gök gürültülü sağanak

Antalya: 21°C, parçalı bulutlu

Hatay: 18°C, yer yer sağanak

Isparta: 13°C, bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde yağışlı hava hakim. Kuzeydoğu kesimlerin yükseklerinde kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis

Yer yer don ve buzlanma uyarısı geçerli

HAFTA SONU KRİTİK: TÜM YURTTA KAR VE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin orta vadeli tahminlerine göre hafta sonu itibarıyla geniş bir yağış sistemi Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Özellikle:

Kuzeydoğu Anadolu

İç kesimler

Yüksek rakımlı bölgeler

kar yağışı alacak.

Ege ve Akdeniz’in güneyinde ise sağanaklar görülecek.

İSTANBUL – ANKARA – İZMİR SON DURUM

İstanbul:

Hafta boyunca yağış yok, sıcaklıklar 9–17°C aralığında.

Ankara:

Sıcaklık 0–13°C arasında. Zaman zaman yağış ve yükseklerde kar bekleniyor.

İzmir:

Hava açık ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 10–22°C.

