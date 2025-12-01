Star TV kararını verdi: Çarpıntı için final kararı çıktı

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda izleyici kaybı yaşayan Star TV dizisi Çarpıntı için final kararı çıktı. Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in paylaştığı yapımın, 13. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacağı öğrenildi. Reytinglerdeki sert düşüş, dizinin geleceğini belirleyen en kritik etken oldu.

REYTİNGLER DÜŞÜNCE FİŞİ ÇEKİLDİ

30 Kasım akşamı açıklanan reyting sonuçları, yapımın devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici oldu.

Dizinin aldığı sonuçlar şöyle:

Total: 2.87 (10. sıra)

AB: 1.61 (17. sıra)

ABC1: 2.36 (11. sıra)

Beklenenin altında kalan izlenme oranları sonrası Star TV yönetimi, dizinin devam etmesine sıcak bakmadı ve Çarpıntı için final kararı aldı.

KULİSLERDE MALİYET VE YETİŞTİRME SORUNLARI KONUŞULUYORDU

Dizinin yapım sürecinin yüksek maliyetli olduğu, özellikle son haftalarda çekimlerin bölümü yetiştirme baskısıyla zor şartlarda yapıldığı iddia ediliyordu. Reytinglerdeki düşüş hızlanınca kanal yönetimi projeyi sürdürmeme kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte Çarpıntı 13. bölümde izleyiciye veda edecek.

Kaynak: Haber Merkezi