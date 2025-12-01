Memur ve Emekli 2026 Zammı İçin İlk İpucu! Bakan Şimşek Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyon tahminini %31 olarak açıklaması, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için kritik bir referans oluşturdu. Bu beklenti, SSK–Bağkur emeklilerine yaklaşık %12,28; memur ve memur emeklilerine ise %18,7’lik artışı işaret ediyor.

Milyonların beklediği memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili en net işaret Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Londra’da katıldığı Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) etkinliğinde konuşan Şimşek, yıl sonu enflasyonunun %31 seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi. Bu açıklama, ocak ayında uygulanacak zam oranlarının da büyük ölçüde şekillendiği anlamına geliyor.

ENFLASYON NETLEŞTİKÇE ZAM TABLOSU DA ORTAYA ÇIKIYOR

Mevcut düzenlemeye göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz–aralık döneminin 6 aylık enflasyonu kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen %11’lik artışa ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor.

Temmuz–Ekim dönemine ait kesinleşmiş veriler bile şimdiden:

SSK–Bağkur emeklileri için %10,25,

Memur ve memur emeklileri için %16,55

oranında zammın garantilendiğini gösteriyor. Kasım ve aralık enflasyonlarıyla tablo tamamen netleşecek.

ŞİMŞEK’TEN KRİTİK MESAJ: “YIL SONU ENFLASYONU %31 OLACAK”

Konuşmasında Türkiye’nin temel önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon yıl sonunda yüzde 31 civarına gerileyecek. Gelecek yıl yüzde 20’nin altını hedefliyoruz; ardından tek haneyi göreceğiz.”

Bu tahmin, maaş artışları için de belirleyici bir gösterge niteliği taşıyor.

BU ORANLARA GÖRE OLASI ZAM SENARYOLARI

Bakan Şimşek’in açıkladığı %31’lik yıl sonu enflasyon tahmini baz alınarak yapılan hesaplamaya göre:

SSK–Bağ-Kur emekli zammı: %12,28

Memur ve memur emeklisi zammı: %18,7

Bu oranlar, kasım ve aralık verileriyle küçük değişim gösterebilir ancak hesaplamaların ana çerçevesi netleşmiş durumda.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu anda 16.881 TL seviyesinde bulunuyor.

Tahmini %12,28 artış gerçekleşirse yeni emekli aylığı yaklaşık olarak:

18.953 TL olacak.

Henüz refah payı, ek artış veya ilave iyileştirme konusunda bir açıklama yapılmazken, tüm gözler aralık ayı enflasyonunda olacak.

