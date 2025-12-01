SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl

Oyuncu Murat Cemcir, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği öğrenilen Cemcir’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Sinemanın sevilen isimlerinden Murat Cemcir’den hayranlarını üzen bir haber geldi. 2. Sayfa’nın aktardığı bilgilere göre ünlü oyuncu, geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaşarak ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edilirken, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Evde rahatsızlanmasının ardından acilen hastaneye kaldırılan Murat Cemcir’in sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi. İç kanamanın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, doktorların oyuncuyu kontrol altında tuttuğu ifade edildi. Hayranları ve yakın çevresi ise gelecek olumlu haberleri bekliyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Murat Cemcir, Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünden mezun oldu. 2001 yılından itibaren İstanbul’da yaşamaya başlayan oyuncunun, at biniciliği ve Wing Chun sporlarıyla ilgilendiği biliniyor. Ayrıca Gürcüceyi ileri seviyede konuşabiliyor.

Cemcir, Ahmet Kural ile oluşturduğu başarılı ikili sayesinde geniş kitlelerce tanındı. “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Kardeş Payı” ve “İşler Güçler” gibi yapımlardaki performansıyla büyük beğeni topladı. Türk komedi sinemasının sevilen isimlerinden biri hâline gelen oyuncu, son olarak “Ailecek Şaşkınız” filminde rol aldı.

Filmografisi

2018 – Ailecek Şaşkınız

2017 – Çalgı Çengi: İkimiz

2015 – Düğün Dernek 2: Sünnet

2014 – Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler, Behzat Ç., Yeraltı

2011 – Üsküdar’a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği, Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam, Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi, Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Ödülleri

Altın Kelebek En İyi Komedyenler Ödülü (Ahmet Kural ile birlikte)

